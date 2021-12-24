Merkez Bankası’ndan üç günde 8,6 milyar dolarlık örtülü müdahale

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, Merkez Bankası'nın kime yapıldığı belli olmayan döviz satışının 22 Aralık Çarşamba günü 3,1 milyar dolar, haftanın ilk üç gününde toplamda 8,6 milyar dolar olduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati de müdahale yapıldığını reddetmedi.

Emre DEVECİ

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Türkiye’de finansal piyasalar, tarihi dalgalanma yaşanan bir haftayı geride bırakıyor.

20 Aralık Pazartesi günü akşam saatlerinde 18,36 ile zirveyi gören dolar/TL, hükümetin ‘kur korumalı TL mevduat’ dahil bir dizi tedbir açıklamasıyla sert düşmüş ve dün 10,27’yi görmüştü.

Resmi veriler, kur düşüşünde Merkez Bankası’nın örtülü ve yüklü döviz satışlarının da kur düşüşünde etkili olmuş olabileceğine işaret ediyor.

ÇARŞAMBA DA MÜDAHALE SÜRMÜŞ

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, 20-22 Aralık dönemindeki olası Merkez Bankası müdahalesine ilişkin hesaplamasını sozcu.com.tr ile paylaştı.

Bürümcekçi, TCMB tarafından kime yapıldığı belli olmayan döviz satışının 20 Aralık Pazartesi ve 21 Aralık Salı günü toplamda 5.5 milyar dolar olduğunu, 22 Aralık’ta rakamı 3,1 milyar dolar olarak hesapladığını, üç günlük toplam rakamın 8,6 milyar dolar olduğunu söyledi.

ARALIKTA TOPLAM MÜDAHALE 17,6 MİLYAR DOLAR

Aralık ayı içinde gerçekleşen ve kamuoyuna açıklanan toplam beş döviz satış müdahalesinde yapılan toplam satışın en az 9 milyar dolar civarında olduğunu tahmin ettiğini belirten Bürümcekçi, “Ayrıca, TCMB analitik bilançosundaki 20 ve 21 Aralık günleri görülen belirgin değişimlere değinmiş ve analizi net uluslararası rezerv (NUR) üzerinden yaptığımda 4.4 milyar dolar düşüş gördüğümü ve bunun 1.1 milyar dolarlık swap artışına rağmen gerçekleşmesinin ise kime yapıldığı belli olmayan döviz satışının 5.5 milyar dolar olduğunu gösterdiğini belirtmiştim” dedi.

Düşüşün, takip eden 22 Aralık Çarşamba günü de devam etmiş göründüğüne işaret eden Bürümcekçi, “Çarşamba günü NUR değeri 1.7 milyar dolar düşerken aynı gün 1.4 milyar dolar swap artışı olması, söz konusu günde 3.1 milyar dolar daha kime yapıldığı belli olmayan döviz satışı olduğunu düşündürüyor. Böylece haftanın ilk üç gününde benim hesaplarıma göre kime yapıldığı belli olmayan toplam satış 8.6 milyar dolara ulaştı” bilgisini paylaştı.

BAKAN DA MÜDAHALEYİ DOĞRULADI

21 Aralık Salı günü katıldığı televizyon programında, döviz kurlarındaki düşüşe ilişkin “kesinlikle müdahale olmadı, bireyler bozdurdu” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün akşamki açıklamasında ise söylem değiştirdi.

Nebati, “Şunu söylemeye başladılar; Merkez Bankası ya da Hazine üzerinden neden müdahalede bulundunuz? Türkiye olayları oturup kendi başına izleyecek, elindeki bütün enstrümanları pozitif yönde kullanmayacak kadar beceriksiz bir ülke mi? İhtiyacı olan her enstrümanı kullanır” sözleriyle müdahale olduğunu üstü kapalı olarak kabul etti.

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