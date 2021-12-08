Metalde toplu sözleşme krizi: Sendika uyuşmazlık tutanağı tuttu

Türk Metal Sendikası ile Metal Sanayii İşverenleri Sendikası arasındaki toplu sözleşme pazarlığı tıkandı ve 'uyuşmazlık tutanağı' tutuldu.

Sozcu.com.tr

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Özel sektörde en büyük toplu iş sözleşmesi pazarlığı tıkandı. Metal sektöründeki toplu sözleşme pazarlığında Türk Metal Sendikası ile Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) arasında “uyuşmazlık tutanağı” tutuldu.

Türk Metal ile MESS arasında 12 Ekim 2021 tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde beşinci oturum 7 Aralık 2021 Salı günü MESS Merkez Bürosu'nda yapıldı. Yapılan müzakerelerin ardından taraflar arasında anlaşma sağlanamaması üzerine “Uyuşmazlık Tutanağı” tutuldu. Böylelikle arabulucu dönemi başlamış oldu.

ZAM TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ

Türk Metal-MESS müzakerelerinde uyuşmazlık tutanağının tutulmasının ardından sendikamız Yönetim Kurulu süreç ile ilgili bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, MESS'in ilk 6 ay için yüzde 12, diğer altı aylar için ise enflasyon oranındaki teklifi Türk Metal tarafından kabul edilmediği belirtildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Türk Metal, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bugüne kadar yapılan 5 oturumda, 49 maddenin kabul edildiği, 75 maddede ve sözleşmenin eki niteliğindeki 2 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamadığını açıkladı. Anlaşma sağlanamayan konular arasında ücret artışına ilişkin maddelerin ve sosyal haklara bağlı olan parasal maddelerin başta geldiği belirtildi.

MESS TEKLİFİ NE KADAR?

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“MESS bugün yapılan oturumda Sendikamızın kabul edemeyeceği bir ücret artışı teklifinde bulunmuştur. Sendikamızın teklifine karşılık ilk 6 ay için yüzde 12, diğer 6 aylık periyotlar için enflasyon oranında artış önermiştir.

Sosyal haklara ise 1. yıl için yüzde 19,25, 2. yıl için de enflasyon oranı kadar artış teklif edilmiştir. Türk Metal Sendikası, sergilenen bu uzlaşmaz tutum nedeniyle sözleşme masasını terk etmiş, uyuşmazlık tutanağını tutarak arabulucu sürecini başlatmıştır.”

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

6356 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre, arabuluculuk süresinin sonunda anlaşma sağlanamazsa arabulucu üç işgünü içinde uyuşmazlığı belirleyen bir tutanak düzenleyip uyuşmazlığın sona erdirilmesi için gerekli gördüğü öneriler de ekleyerek görevli makama tevdi etmek zorunda.

Görevli makam tutanağı en geç 3 iş günü içinde taraflara tevdi edebilir. Bu tutanağı alan yetkili sendika ancak 60. maddeye göre grev kararı alabilir ve uygulamaya geçebilir.

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