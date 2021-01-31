Mevsimlik turizm çalışanlarına ödenek ve destek yok

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı'na hitaben yazılı soru önergesi verdi. Arı önergesinde, “Salgınla beraber yükselen işsizliğin olumsuz ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik verilmeye başlanan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden turizm sektörünün mevsimlik çalışanlarının yararlanması askıda turizm işçisi olmaları nedeniyle mümkün olmamıştır.” ifadelerini kullandı.

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KİRASINI ÖDEYEMEYEN YÜZ BİNLERCE İŞÇİ ŞU AN MAĞDUR

Turizm sektöründe askıdaki mevsimlik çalışanların üvey evlat muamelesi gördüğünü söyleyen Arı şöyle konuştu:

Salgın başlamadan önce askıda olan çalışanlar sezonda işlerine geri döndü ve kıştan kalan borçlarını ödemeye tam başlayacaklardı. Ancak maalesef pandemi yüzünden yine askıya alındılar. Mayıs ayında kısa çalışma ödeneği şartlarını tamamlıyorlar diye 3 ay ödenek alanlar oldu. Temmuz'da işene dönebilenler Ekim'de yeniden askıya gönderildiler “merak etmeyin yine ödenek devam edecek” dendi.

Aynı mesai arkadaşları sırf kadrolu olarak sınıflandırıldıkları için ödenekleri 10 ay devam etti. ‘Peki biz ne olacağız' dediklerinde askı personeli için başvuramıyoruz dendi. 1177 lira tutarındaki nakdi ücret desteğine başvurdular ama onu da işten çıkarılmadıkları için alamadılar. Evine ekmek alamayan, çocuğuna süt alamayan, kirasını ödeyemeyen yüz binlerce işçi şu an mağdur.

Turizm Bakanının mevsimlik çalışanları işe geri alın çağrısıyla sadece işverenlerin inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli olup Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile beraber Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından en kısa zamanda gerekli düzenlemenin yapılması beklenmektedir.

ÇÖZÜME YÖNELİK ÇALIMA VAR MI?

Arı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı'na verdiği önergede şunları sordu:

-Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yararlanamayan askıdaki mevsimlik turizm çalışanlarının bu mağduriyetlerinin çözümüne yönelik bir çalışma yapmayı planlıyor musunuz?

-2019 yılında turizm sektöründe çalışan mevsimlik işçi sayısı kaçtır?

-Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden faydalanan askıdaki mevsimlik çalışan sayısı kaçtır?