Milletin enflasyonu ocakta 10.5 çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayındaki enflasyonu 1.68 olarak açıkladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve eşi Nigar Dikbayır da her ay olduğu gibi çarşı-pazar alışverişi yaptı. “Milletin enflasyonu” TÜİK'e göre yaklaşık 9 puan daha fazla yani yüzde 10.5 çıktı. Dikbayır Ailesi önce 29 Aralık 2020'de, sonra da 28 Ocak 2021'de market ve pazara giderek aynı ürünleri aynı oranda satın aldı. Dikbayır'ın hesabına göre, ocak ayında enflasyon yüzde 10.5 oldu. 29 Aralık 2020'de 4 kişilik bir ailenin bir haftalık pazar ihtiyaçlarına 148.50 TL ödeyen Dikbayır, 28 Ocak 2021'de 181.50 TL verdi.

MARKET DE PAHALANDI

Market alışverişi de Aralık 2020'de 431.38 TL tutarken, Ocak 2021 tarihinde 459.65 liraya yükseldi. Aralık ayı alışverişi toplam 579.88 TL, ocak ayı alışverişi ise 641.15 TL tuttu. Dikbayır Ailesi'nin alışveriş listesinde tavuk, yoğurt, süt, yumurta, un, tereyağ, ekmek, çay, şeker, tuz, pirinç, bulgur, kuru fasulye, mercimek, nohut, makarna, ayçiçek yağı, çocuk maması, tuvalet kağıdı, çocuk bezi, domates, soğan, marul, sarımsak, patlıcan, karnabahar, salatalık, biber, havuç, limon, elma ve peynir, zeytin gibi zaruri ihtiyaçlar yer aldı.

4 AYDA YÜZDE 32 ZAM

Ümit Dikbayır, yaptığı alışverişlere göre son 4 ayda markette yüzde 20, pazarda ise yüzde 44 oranında zamlı fiyatlar oluştuğunu açıkladı. Son 4 aylık market ve pazar enflasyonunun ortalama yüzde 32 olduğunu vurgulayan Dikbayır, şunları söyledi:

“Sadece temel ihtiyaçlar için aylık 2 bin 564 TL ödememiz gerekiyor. Bunun içerisinde temizlik malzemesi de yok. 2 bin 825 TL asgari ücretin olduğu bir ülkede 2 bin 564 TL tutuyor. Bu hayat pahalılığında vatandaşımız aldığı maaşla geçinemez, ara iyileştirme zammı şart.”