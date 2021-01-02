MTV 2021 oranları ne kadar oldu? MTV ödemeleri ne zaman?

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin hesaplanmasında aracın türü, yaşı ve motor hacmi önem taşıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2021’de en düşük 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi.

MTV ZAM ORANI BELLİ OLDU

* Yılda 2 taksitle tahsil edilen MTV, ocak ve temmuz aylarında ödeniyor. 2021 yılı itibariyle MTV’lerde yüzde 9.11 oranında artış gerçekleşecek.

* Türkiye’de en çok tercih edilen araçların vergi değişimlerine baktığımızda ise 2018 yılından sonra trafiğe çıkmış, motor hacmi 1.3 litrenin altında olan ve vergisiz fiyatı 56 bin 519 TL’nin altında bir araca sahipseniz yıllık MTV’niz bin 51 TL olarak ödenecek.

* Yaşı 1-3 aralığında olup, motor hacmi 1300cc ila 1600cc arasında olan ve vergisiz fiyatı 56 bin 519 TL’yi aşmayan özelliklerde bir otomobile sahipseniz de yıllık bin 831 TL ödeyeceksiniz.

* Yine bu grupta olup sadece vergisiz fiyatı 56 bin 519 TL ile 99 bin 72 TL aralığında olan araçların MTV’si ise yıllık 2014 TL olacak.







MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV 2021 ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılacak. Ocak ayında yapılacak olan ödemeler 1 Ocak – 31 Ocak, Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz – 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

– gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

– GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.