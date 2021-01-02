Muhalefet AKP’ye örnek oldu

CHP'li belediyelerin başlattığı, MHP ve SP'li belediyelerin de katıldığı asgari ücretin üzerinde zam furyası AKP'ye de sıçradı. AKP'li Bursa Osmangazi Belediyesi çalışanların ücretine hükümetçe ilan edilen 2 bin 825 liralık asgari ücretin üzerinde zam yapma kararı aldı.

Osmangazi Belediyesi, belediye işçilerinin en düşük maaşını 3 bin 835 TL'ye yükseltti. Bin 918 işçinin maaşını asgari ücretin üzerine çıkaran Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Biz, göreve geldiğimiz günden itibaren parayı çarçur etmedik, tasarruf ettik. Türkiye'de bu maaşları veren başka bir belediye de yok” dedi. CHP'nin asgari ücreti 3.100 liraya yükseltme kararının ardından MHP'li Kastamonu Belediyesi, Ankara Gölbaşı Belediyesi ile Saadet Partili Kahta Belediyesi de çalışanlarının ücretini, 2 bin 825 liranın üzerine çıkarmıştı.

ÖRNEK ALINDIK

Osmangazi Belediyesi, toplu sözleşme imzaladı. Belediyede çalışan personelin maaşları yüzde 25 ile 47 oranında artırıldı. En düşük maaş 3 bin 835 liraya yükseldi. Sözleşme sonrası işçiler meşale yaktı, davul zurna eşliğinde kutlama yaptı. Başkan Dündar, “Aile fertleri bile hastalıktan korktuğu için birbirinden uzak dururken, Osmangazi Belediyesi çalışanları, vatandaşlarımıza hizmet götürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Biz, örnek alınan bir belediyeyiz” dedi.

‘PARAYI ÇARÇUR ETMEDİK'

Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar, “Vatandaşa hizmetin nasıl yapılması gerektiği konusunda, çalışanlarımızı örnek alsınlar. Gönül belediyeciliği nasıl yapılırmış, Osmangazi'ye baksınlar. Biz, göreve geldiğimiz günden itibaren parayı çarçur etmedik. Tasarruf ettik. Nerede iş var, nerede bir talep var ona odaklandık. En uzak mahalledeki vatandaşımızın kapısının önündeki çukuru doldururken, şehrin merkezine 22 metrelik dev bir çukur açtık. O çukuru modern bir otopark ve meydan yaparak yine örnek olduk” ifadelerini kullandı.