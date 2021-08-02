Orman yandı, çam balında tehlike büyüdü

Corona virüsü salgını nedeniyle Çin’in dünyadaki bal saltanatına son veren ve özellikle de Çam balıyla meşhur Muğla’da orman yangınları bal üreticilerini kara kara düşündürüyor. Muğla çam balı üretiminin yüzde 80’inin karşılandığı Marmaris’in Osmaniye Mahallesi’nde neredeyse bütün çamlar yandı. Bin 500 civarında kovan ile içindeki arılar telef oldu. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Ziya Şahin SÖZCÜ’ye özel açıklama yaptı.

MUSTAFA SARIİPEK

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Corona virüsü salgını nedeniyle iki yıldan bu yana Çin'in dünyadaki bal saltanatına son veren Türkiye balında sona mı gidiliyor? Muğla'da 5 günden bu yana devam eden orman yangınları dünyaca ünlü çam balını bitirmek üzere. Muğla çam balı üretiminin yüzde 80'inin karşılandığı Marmaris'in Osmaniye Mahallesi'nde neredeyse bütün çamlar yandı.

Bin 500 civarında kovan ile içindeki arılar telef oldu. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Ziya Şahin SÖZCÜ'ye özel açıklama yaptı.

“TOPLAMDA 250 BİN KOVANDA ARI KONAKLIYOR”



Marmaris'te orman yangını çıkmasıyla birlikte Osmaniye'deki bazı kovanların emniyet altına alındığını belirten Ziya Şahin, “En önemli kazanç ise çevre illere giden arıların henüz Osmaniye'ye gelmemesi oldu. Burada yanan arı ve kovanlar bölgeye bir ay önce gelen çok cüzi kovan ve arılar. Yangın başlarken bin kovan kaldırılmış. Osmaniye'de yanan kovan sayısı bin, bin 500. Osmaniye'de toplamda 250 bin kovanda arı konaklıyor.

“İŞİN KÖTÜSÜ 250 BİN KOVANI KOYACAK YER KALMADI”

İşin en kötü yanının şu anda orada yanan kovanlar olmadığını belirten Şahin şunları söyledi:

* Bu kadar yanan yere, yangın sonrasında buralara 250 bin kovan konacak demektir. Katsayılarıyla çevreden gelenlere de baktığımız zaman bu sayı 400-500 bin kovana ulaşıyor. Bu kadar orman yanmışken bu rakamlarda bölgeye kovan koyulması mümkün değil. Burada çok ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor.

* Sadece arı ziyanına bakmamak gerekiyor. Vatandaşların evleri yandı. Evlerinde bırakın eşyalarını bir kenara arıcılık ve bal yapımında kullanılan malzemeleri yandı. Makineler yandı. Ciddi bir tespit gerekiyor. Sayın Tarım Bakanlığımızdan bunu özellikle yapılmasını arzu ediyorum.

OSMANİYE'DE 80 ÜRETİCİ BİTİP TÜKENDİ



Vatandaşlara 50-100 arı yandı deyip işi geçiştirilmemesi gerektiğini, Osmaniye'de çok ciddi tesislerin yapılmasının zorunlu olduğunu söyleyen Şahin, “Osmaniye'de bizim 80 üyemiz var. Kırsal bir mahalle orası ve herkes bu işle geçiniyor. Buradan nereye gidecekler? Yanmayıp kurtulan hayvanların önüne saman ya da ot koyduğunuz zaman karınlarını doyururlar. Arılara ne yapacağız? Burası çok çok önemli. Devletin çok acil olarak dışarıda kalan arılar için de acil olarak harekete geçilmeli. Arıcıların ekmek teknesi yandı. Buradaki arıcılar başka yerlere konuşlandırılabilir. Bu sene dışarıdan Muğla'ya kovan getirilmesi yasaklanabilir” ifadelerini kullandı.

CİDDİ ARI BESLEME DESTEĞİ VERİLMELİ



Bölgenin afet yeri ilan edilmesinden ayrı olarak arıcılara çok ciddi arı besleme desteği verilmesi gerektiğini de vurgulayan Ziya Şahin, “Bu insanlar nereye gidecek? Önümüzde kış var. Çamdan bal alan arı kendisini bekleyecekti. Çamdan sonra keçiboynuzu vardı arı burada da kendisini bekleyecek ve üretecekti. Bütün buradaki çamla ilgili verimli alanlarımız yandı. Burası için çok dikkatli ve önemli bir eylem planlanması gerekiyor. Valilik bünyesinde eylem planı şart. Toplantı ile bunlar detaylandırılmalı. Burada çok ciddi kayıplar var” dedi.

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