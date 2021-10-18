Palamut olmayınca deniz salyangozuna yöneldiler

Karadeniz’de bu sezon özellikle palamudun beklenenden az av vermesi balıkçıları farklı arayışlara yöneltti. Palamutta umduklarını bulamayınca ihraç ürünü deniz salyangozuna yöneldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trabzon'da bazı balıkçılar Karadeniz'de yeterince balık avlayamadıklarından özellikle son yıllarda yoğun bir şekilde ihraç edilen deniz salyangozuna yönelirken, ihraç edilen deniz salyangozu sayesinde hem kendilerinin hem de ülke ekonomisinin kazandığını söylediler.

ÜLKEYE EKONOMİK KATKISI VAR

Kıyı balıkçıları olarak bu sezon özellikle palamudun olmayışı kendilerini olumsuz etkilediğini belirten balıkçılardan Erkan Acuner, şunları söyledi:

– Başta palamut olmak üzere diğer balık çeşitlerinin az olmasından dolayı deniz salyangozuna yöneldik. Deniz salyangozu Karadeniz'de oldukça fazla, istilacı tür olarak biliniyor. İhraç ürünü olduğu için ülkeye ekonomik katkısı var. Küçük balıkçılar olarak bu sezon şu ana kadar umduğumuzu pek bulamadık.

GÜNDE BİR TON BİLE ÇIKIYOR

– Trabzon açıklarında pek palamut olmadığı için biz de salyangozun peşine gidiyoruz. Şartlar uygun olduğunda günde 500 kilogram bazen de 1 tona kadar tutabiliyoruz. Şartlar kötü olursa 100-150 kilogram kadar tutuyoruz. Karadeniz'de Sinop'tan Hopa'ya kadar farklı yerlerde avcılığı yapılıyor.

GÜNEY KORE, ÇİN, JAPONYA

Ocak-Ekim 2020 döneminde 6 ülkeye 1740 ton deniz salyangozu satıldı. Bu ihracattan 11 milyon 815 bin 948 dolar kazanç sağlandı. Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Güney Kore’ye 7 milyon 641 bin 611, Çin Halk Cumhuriyeti’ne 1 milyon 446 bin 965 ve Japonya’ya da 1 milyon 440 bin 433 dolarlık deniz salyangozu ihracatı yapıldı. Bunun dışında deniz salyangozu ihraç edilen ülkeler Tayvan, ABD ve Vietnam oldu.