Pandemide sıkıntıda olan esnaf: Paylaşım yaptım diye gözaltına aldılar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un başkanlığındaki Uşak ziyaretinde yer alan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, pandemi döneminde esnafın yaşadığı sıkıntıları yakından dinlemek için Eşme ilçesindeki sanayi sitesini ziyaret etti.

Eşme Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerini tek tek gezen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'na sıkıntılarını anlatan sanayi esnafı, özellikle pandemi döneminde iş olmamasından ve girdi maliyetlerinin artmasından dert yandı. CHP'li Bakırlıoğlu ile sanayi esnafı arasında yaşanan bazı diyaloglar ise dikkat çekti.

KİMİSİ GÖZALTINA ALINDIĞINI BELİRTTİ, KİMİSİ SANDIĞI BEKLEDİĞİNİ

CHP'li Bakarlıoğlu'nun sanayi sitesini ziyaretinde esnafla yaşadığı diyalogların kimisinde esnaf önümüzdeki seçimlerde sandığı beklediğini ifade ederken, kimisi ise yaptığı bir paylaşım yüzünden gözaltına alındığını dile getirdi.

CHP'li Bakırlıoğlu'nun, “Sizin önünüze sandık gelecek. Ama bu sene ama önümüzdeki sene. Bir şeyleri değiştirmek lazım” sözüne bir sanayi esnafı, “Bizde o sandığı bekliyoruz zaten” cevabını verdi.

CHP'li Bakırlıoğlu'na sıkıntısını dile getiren başka bir esnaf ise, yaşanan sorunlar üzerine sosyal medya üzerinden yaptığı eleştiri paylaşımı yüzünden gözaltına alındığını belirterek, “Sıkıntıları dile getiren bir paylaşım yaptım ve ertesi günü polis dükkanıma gelerek beni gözaltına aldı. 1 gün nezarette tutuldum. Bana öyle paylaşımlar yapamazsın dedi. Bize PKK'lı muhabbeti yapıyormuş, bir suçluymuşuz gibi davranıyorlar” diye konuştu.

Bir esnaf ise AKP'den memnun olmadığını dile getirerek, “AKP'Den memnun değiliz. Artık bir şeylerin düzelmesi gerekiyor. Değişiklik olması lazım. Ben köylüyüm mazotun, gübrenin ve girdilerimizin ucuz olmasına bakarım. Ama bu zamana kadar başımızdakilerden bir köylü lafı duyamadık” dedi.

“VAHİM TABLOYLA KARŞILAŞTIK”

CHP Manisa Milletvekili Bakırlıoğlu, Uşak'ta yaşanan sıkıntının Türkiye'nin tüm illerindeki esnafın aynı şekilde yaşadığına dikkat çekerek, esnafın özellikle pandemi döneminde yalnız bırakıldığını dile getirdi.

CHP'li Bakırlıoğlu, Uşak'taki esnaf gezisi ile ilgili yaptığı değerlendirmede esnafın yaşadığı vahim tabloyu gördüklerini belirterek, “Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Uşak'ta da esnafımızın yaşadığı vahim tabloyla karşılaştık. Esnaf unutulduğunu hissetmişler. Pandemi döneminde yıpranan kesim esnaf kesimiydi. Kimi esnafımız gelirini yüzde 50 azaldığın söylerken, kimi esnafımız ise yüzde 80 civarında gelirini azaldığını ifade etti.

Gelirleri azalırken, girdilerinin tam tersine arttığını ifade ettiler. Kimisi kirasını, kimisi Bağ-Kur'un, kimisi ise pandemi döneminde aldığı krediyi ödeyemediğini ifade ettiler. Esnaf ciddi bir cendere içinde. Borçlanma oranları çok yüksek. Ayrıca pandemi döneminde esnafımız daha da borçlandırıldı. Biz her zaman pandemi döneminde esnafa karşılıksız destek verilmesini söyledik.

Ama bu olmadı ve bu sözümüzün doğru olduğunu gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde esnafımız bize söyledi. Uşak esnafı ziyaretimizde çilingirci bir esnaf kardeşimizin borçları sebebiyle intihar ettiğini duyduk. Onu yaşadık. Esnafımızın ne kadar zor durumda olduğunu gözler önüne seren bir tablo bu. Eğer sıkıntı böyle devam ederse böyle üzücü tablolarla önümüzdeki günlerde karşılaşacağımızın endişesi içerisindeyiz.” dedi.

“ESNAF DEĞİŞİM İSTİYOR”

CHP'li Bakırlıoğlu, Uşak'taki ziyaretlerinde esnafın kendilerine “Değişim istiyoruz” şeklinde açıklamalarda bulunduğunun altını çizerek, “Ziyaretlerimizde esnafımıza ‘Peki ne yapmak lazım' diye sorduğumuz da ise bize ‘Bir değişimin olması gerektiğini' ifade ettiler.

Bu sene veya önümüzdeki sene önlerine sandık gittiğinde esnaf, ‘Bu kim unuttuysa, sandık önümüze geldiği zaman onlara biz hatırlatacağız' cevabını veriyor. Türkiye'nin büyük bir kitlesini oluşturan esnafımız artık bir değişimin olmasından yana.” dedi.