Patates üreticisi susuzluktan şikâyetçi

Patates hasadı başladı ancak çiftçi kuraklığın etkisiyle en çok susuzluktan dertli. Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, kuraklığa bağlı olarak rekoltenin düşeceğini söyleyerek kış aylarında patates fiyatlarının yükseleceğine işaret etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Karaman'da ekimi yapılan cipslik patatesin hasadı, işçilerin patatesleri topladıkları kovaları havaya fırlatmasıyla başladı.

Merkeze bağlı Burunoba köyünde anlaşmalı olarak 4 bin dekar alanda ekilen cipslik patatesin hasadından, 15 bin tonluk rekolte bekleniyor.

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, “Çiftçiler olarak bizlerin tek sorunu su” dedi.

‘REKOLTEKİ DÜŞÜŞ FİYATLARI ARTIRACAK’

Bayram, kuraklığa bağlı olarak rekolte düşüklüğünden dolayı bu kış, patates fiyatlarının biraz yükselebileceğine dikkat çekti.

“Geçen yıl bu tarlada dekar başı 6 ton ürün alınırken, bu yıl 1 ton düşüş olduğu söyleniyor” diyen Bayram, “Bu düşüşün kuraklıktan dolayı olduğunu düşünüyorum. Bunun da fiyata yansıması kaçınılmaz” diye konuştu.

Bayram, halihazırda tarlada cipslik patatesin kilosunun 2 ile 2.5 TL arasında satıldığı bilgisini verdi.

ÜRETİM ÜLKE GENELİNDE DÜŞÜK

Firma sahibi Fuat Bedlek de Karaman’da 10 yıldır anlaşmalı olarak patates ekimi yaptırdığını söyledi.

Bedlek, “kuraklık nedeniyle bu yıl, önceki yıllarda aldığımız verimi alamadık. Ben ülke genelinde patates eken arkadaşlarıma sorduğumda bana verim düşüklüğü olduğunu söylüyorlar. Bu yıl Türkiye genelinde patatesin üretimi düşük olacak” dedi.

Bu nedenle fiyatların normal fiyatın üzerine çıkacağını düşündüğünü ifade eden Bedlek, “Hasat zamanında patatesin fiyatın uygun olması gerekirken, bizim de beklemediğimiz üst rakamlarda gidiyor. Kışın daha da yükseleceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.

Tarla sahibi Ramazan Sayma ise, “Ben bu patatesi 5 yıldır anlaşmalı olarak ekiyorum. Geçen yılara göre verimimiz kuraklıktan dolayı fazla olmayacak. Dekar da 1.5 ton gibi bir kaybımız var” dedi. (İHA)



İlginizi Çekebilir Gübre zammı vurdu: Buğday yerine nohut, patates yerine fasulye ekilebilecek