Perakende satışlar arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, perakende satış hacmi 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 artarken bir önceki aya göre artış yüzde 14,4 oldu.

SOZCU.COM.TR

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Haziran ayına ilişkin Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 26,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,4 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 14,4 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 27,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,6 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,3 azaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 40,9, AYLIK YÜZDE 18,6 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 25,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 50,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 40,3 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 18,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 31,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 16,1 arttı.

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