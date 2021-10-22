Rusya Merkez Bankası faizi bir kez daha yükseltti

Rusya Merkez Bankası politika faizini bugün bir kez daha artırarak yüzde 6,75'ten yüzde 7,50'ye yükseltti. Böylece faiz, yüzde 7,4'lük enflasyonun üzerine çıktı. Rus rublesi bu yıl dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi oldu.

Sozcu.com.tr

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Rusya Merkez Bankası, bugün açıkladığı kararla politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 6.75’ten yüzde 7.50’ye yükseltti. Faiz artışı, piyasa beklentilerinin üzerinde oldu.

Reuters anketine katılan ekonomistler politika faizinin yüzde 7.25’e yükseltilmesini bekliyorlardı.

Geçen sene banka, faizi yüzde 4,25’e kadar düşürmüş, daha sonra enflasyondaki artışın da etkisiyle kademeli olarak faiz artışlarına başlamıştı.

ENFLASYON YÜZDE 7,4

Böylece Rusya’da politika faizi, yüzde 7,4’lük eylül ayı enflasyon oranının üzerine çıkmış oldu.

Rus rublesi, enerji fiyatlarındaki ve ihracatındaki artışın Rusya’nın cari fazlasını artırması ve merkez bankasının sert faiz artışlarıyla bu yıl dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi konumunda bulunuyor.

SONBAHARDA FAİZ ARTIŞI FIRTINASI

Türkiye faiz indirimini tartışırken dünya genelinde enflasyon artışı nedeniyle birçok ülke faizi yükseltmeye başladı. 1 Eylül-22 Ekim arasında 19 ülke faiz artışına imza atarken, faiz indirimi yapan Türkiye dışında sadece bir ülke oldu.

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