Salgında sirke satışı patladı

Coronavirüs salgını ile birlikte tüketicinin hayatında kalıcı bir yer edinen ürünlerin başında gelen sirke, 2020'de rekor satışlara imza atarak 404 milyon TL'lik pazar hacmine ulaştı. Geçen yıl yüzde 118 büyüme kaydeden pazar, normalleşmenin ardından ortalamada yüzde 42'lik büyümesini sürdürdü. Salgın boyunca bağışıklığı güçlendirdiği kabul edilen turşu kurulumundan, temizliğe, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve sebzelerin yıkanmasına kadar farklı kullanım alanlarının da yaygınlaşması ile araştırmalar her iki kişiden birinin sirkeyi yemekler dışında kullandığını ortaya koydu.

KİŞİ BAŞI 1 LİTRE

Pazardaki büyümenin kalıcı olacağını düşündüklerini ve büyüme hızı bir miktar düşse de pazarın genişlemeye devam ettiğini aktaran Ajinomoto Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hülya Gündoğan Uçarlar, tonaj bazında 81 milyon litreye çıkan pazarda kişi başına tüketimin ise 1 litre seviyesinde olduğunu anlattı. Uçarlar, sirkenin yurtdışında da büyük talep görmeye başladığına dikkat çekerek, geçen yıl Japonya'ya 11 bin ton sirke ihracatı gerçekleştirdiklerini aktardı.

İçenlerin sayısı 5'e katlandı

CovId19'un tüketici alışkanlıklarında yarattığı değişimlerden birisi de artan sirke kullanımı oldu. Sirke, sağlık amaçlı içilerek kullanımındaki artışla hızla büyüyen kategorilerden biri oldu. Son 2 yılda sirke tüketicileri arasında sirkeyi sağlık amacıyla içenlerin oranı yüzde 10'dan yüzde 46'ya ulaşarak yaklaşık 5 katlık bir büyüme kaydetti. Bu arada uzmanlar belirli bir miktarın üzerinde ve sulandırılmadan içilen sirkenin sağlığa zarar verebileceği konusunda uyarıyor.