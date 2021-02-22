SGK’nın 50 milyar TL’si nerede?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, devletin, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası priminin dörtte biri oranında katkı yapması gerekiyor.

Yıllık 50 milyar lirayı aşan bu katkı payı, bütçe zorluğu çeken SGK'nın emekli aylık ve ödenekleri ile sağlık harcamalarını karşılaması için hayati önem yaşıyor.

2019 FAALİYET RAPORUNDA DEVLET KATKISI YER ALMADI

Yasa gereğince, devlet katkısı olarak hesaplanacak tutar, talep edilen tarihi takip eden 15 gün içinde Hazine tarafından SGK'ya ödeniyor.

Nitekim 2019 yılına kadar yasanın emrettiği ödemeler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aktardığı bütçe ile Hazine tarafından SGK'ya yapıldı.

SGK'ya 2017 yılında 49,1 milyar lira, 2018 yılında ise 53,9 milyar lira devlet katkısı ödendi.

Fakat kurumun 2019 faaliyet raporunda bu ödemenin yapılmadığı görüldü.

DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VATANDAŞA MI YÜKLENECEK?

Gerekli ödemenin yapılmamasının SGK'nın mali açıdan sürdürülebilirliğini büyük oranda etkileyeceği ve kurumu çöküşe sürükleyebileceği endişesini doğurdu.

Emekli maaşlarının nasıl ödeneceği sorusunu akla getirdi. Ayrıca, oluşan boşluğun kapatılması için vatandaşlardan alınan katılım payı ve ilave ücretin artırılacağı iddiaları gündeme geldi.

BÖKE: TEKNİK BİR HATA MI, HAZİNE FİNANSMANI SORUNU MU?

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke bu iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Böke, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yanıtlaması istemi ile verdiği soru önergesinde, SGK'ya ödenmesi gereken 50 milyar lirayı aşkın paranın akıbetini sordu.

Böke önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

* SGK'nın 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nda devlet katkısının görülmemesinin sebebi raporun hazırlanışında ortaya çıkan teknik bir hata mıdır?

* Hazine, SGK'ya ödemesi gereken 2019 yılına ilişkin devlet katkısını ödemediyse, SGK ile bunun gerekçesini paylaşmış mıdır? Paylaştıysa bu gerekçe 2019 yılında Hazine'nin finansmanında ortaya çıkan sorunlar mıdır?

* Sosyal güvenlik sistemimizin mali sürdürülebilirliğini zayıflatan bu durumda, emekli aylık ve ödenekleri ile sağlık harcamalarını ödemekle yükümlü olan Sosyal Güvenlik Kurumu, hangi kalemlerden tasarruf yapacaktır?

* Sorunun bu haliyle sürmesi durumunda önümüzdeki aylarda kıdem tazminatı, emekli aylık ve ödeneklerinin ödenmesinde sorunlar ve hak kayıpları, sağlıkta vatandaşlardan alınan katılım payının ve ilave ücretin artırılması, Genel Sağlık Sigortası'na ek olarak vatandaşın cebinden ayrıca tamamlayıcı sağlık sigortası alınması gibi vatandaş aleyhine adımlar gündeme gelebilir mi? Bunu engellemeye dönük bir önlem planınız var mı?

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