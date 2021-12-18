Sonunda deyim gerçek oldu iğneye ipliğe yüzde 100 zam

10’lu dikiş iğnesi 60 kuruştan 1.40 TL’ye, 10’lu dikiş ipliği 5 liradan 7.5 liraya çıktı. Esnaf durumu “felaket” diyerek özetledi.

Batuhan SERİM

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“İğneden ipliğe zam geldi” sözü gerçek oldu. İğne ve iplik fiyatları 2'ye katlandı. Ucuz fiyatlarıyla bilinen İstanbul Eminönü'nde satıcılar da alıcılar da dertli. Kalabalık olmasıyla bilinen çarşının tenha olması dikkat çekerken bir esnaf, “Eskiden yılda 2 kere liste güncelleniyordu, sonra ayda 2'ye, daha sonra haftada 2'ye düştü… Şu an günde 2 kere fiyat listesi güncelleniyor” dedi. Toptancı Kadir Akın “Alış fiyatları 2'ye katlanınca satış fiyatları da mecbur olarak aynı oranda arttı. Zamlar yüzde 100'ün çok üzerinde” diye konuştu. “Durum felaket” diyen Akın, “Şu an tedarikte de sıkıntı var. Liste atıyorlar, ‘Veresiye satış yoktur, satışlarımız 2 koli ile adetlendirilmiştir' yazıyor” dedi. Boncuk, ip gibi temel ihtiyaçları almaya gelen gelinlikçi esnafı Fırat Mesut Hamamcı da durumu şöyle özetledi: “130 liraya aldığım sırataşı şu anda 350 liraya alıyorum. 6.5 liraya aldığımız tül şimdi 20 lira. Bu artışlar özellikle son 1.5 aydır var.”

‘Masrafı zar zor çıkarıyoruz'

Gelinlikçi Fırat Mesut Hamamcı, müşterilerin çoğunun gidip ikinci el ürün aldığını söyleyerek “Masrafları zar zor çıkarıyoruz. Şimdi asgari ücret de arttı, nasıl karşılayacağız bilmiyorum. İşçi çıkartacağız sanırım” dedi. Müşterilerin başta bu zamlara tepki gösterdiğini aktaran Hamamcı, sonra onların da alışmak zorunda kaldığını kaydederek, “2 gün önce 90 liraya sattığım malın bana gelişi 100 lira oldu. Sattığım malı aynı fiyattan yerine koyamıyorum. Zarar ediyorum hep” diye konuştu.