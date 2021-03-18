TABGİS’ten akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına tepki

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) aldığı kararla Türkiye için akaryakıtta tek fiyat uygulamasına geçti.

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol Ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası da konu hakkında açıklamalarda bulundu. Alınan karara tepki gösteren TABGİS tarafından yapılan açıklamada, “Kararın akaryakıt bayileri üzerinde ekonomik olarak son derece yıkıcı etkileri olacağı bir yana, uzun bir zamandır enflasyonun altında seyreden marjlara mahkum edilen ve buna rağmen gerek sahip olduğu istihdamını koruyan, gerekse devlet hazinesine vergisini kuruşu kuruşuna ödemek için çırpınan bayilere bu uygulama reva görülmemeliydi.” ifadelerine yer verildi.

GERÇEK DIŞI GEREKÇELERLE ALINANA KARAR

Son dönemlerde yapılan SİLİCİ operasyonlarının TABGİS tarafından her şekilde desteklediği belirtilen açıklamada, “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve alt mevzuatına göre dağıtım payları şu anda motorin ürünlerinde litrede 1,54 TL, benzin ürünlerinde litrede 1,27 TL olması gerekirken, dağıtıcı ve bayilerin toplam brüt payı sadece 86 kuruştur. Pandemi döneminin daha da ağırlaştırdığı tüm bu zorluklara göğüs geren meslektaşlarımız gerçek dışı gerekçelerle alınan bu kararı ve ithamları asla hak etmemektedir.” denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Olması gereken dağıtım paylarının neredeyse yarısı kadar bir marjla giderlerini karşılamakta zorlanan bayiler aynı anlayışı EPDK'dan da beklemektedirler. Zira, EPDK bu sektörden aldığı gelir payını her yıl başında düzenli olarak artırmaktadır.

EPDK yaptığı açıklamada serbest piyasanın tüm unsurlarıyla uygulanması gerektiğini ifade etmiştir. Unutulmamalıdır ki, bu unsurlara sektör paydaşları da dahildir.

Tüketicinin sağlıklı bir rekabet ortamında akaryakıt temin edebilmesi hepimizin önceliğidir. Ancak, bayilerin çok düşük marjlarla çalışmaya zorlanmasını serbest piyasa mantığıyla bağdaştıramadığımız gibi alınan kararı da saygıdeğer kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Akaryakıt bayilerinin temsilcisi olarak sektörümüzün kamuoyu nezdinde basına yansıyan şekilde menfi ifadelerle olduğundan farklı gösterilmeye çalışılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz.

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