Tarımda Hollanda kadar olamadık

41 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle Konya'dan sadece 3 bin kilometrekare büyük olan Hollanda, bir zamanlar kendi kendine yeten nadir ülkelerden olan Türkiye'ye tarım üretiminde ve ihracatında fark atmaya devam ediyor.

Hollanda, geçen yıl yaklaşık 116 milyar dolarlık tarımsal ürün ihracatıyla ABD'nin ardından yine ikinci sırada gelirken, Türkiye 19.4 milyar dolarla (geçici dış ticaret rakamlarıyla tahmini) 23'üncü sırada yer aldı.

DIŞA BAĞIMLILIK BÜYÜYOR

CHP Bursa Milletvekili ve Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, “Geçen yıl tarım ve gıda ihracatımız 19.4 milyar dolar, ithalatımız ise 17.8 milyar dolar oldu. İhracat ile ithalat arasındaki makası genişletemedik. Hollanda 65 milyarlık dolarlık ithalatına karşı 115.7 milyar dolar ihracat yapıyor. İhracatının %71'ini tarımsal ürünlerden elde ediyor. Bizde ise tarımda dışa bağımlılık katlanarak büyüyor” dedi.

ARADA UÇURUM VAR

Türkiye'nin dünya tarımsal ürünler ihracatından sadece yüzde 1 pay aldığını da vurgulayan Sarıbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, her seferinde ‘Tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10'da yer alıyoruz' diyor. Evet, bu rakamlar doğru ancak tarım dış ticaretimize yansımıyor. Dünya tarımsal ürünler ihracatında ülkemiz Avrupa ülkeleri arasında 8'inci, dünyada 23'üncü sırada. Dünya Gıda Teşkilatı verilerine göre, Hollanda 2003-2019 döneminde 1.3 trilyon dolarlık tarımsal ihracat yaparken, aynı dönemde ülkemiz sadece 211 milyar dolarlık ihracat yapabildi.”

Ülkemizde yetişebilen ürünleri ithal ediyoruz

Orhan Sarıbal, hububattan baklagile, yağlı tohumlardan endüstri bitkilerine kadar tarımda dışa bağımlılığımızın giderek arttığına dikkat çekti. Türkiye'nin üretmek yerine ithalatı tercih etmesi nedeniyle tarım dış ticaretinin her yıl açık verdiğini belirten Sarıbal, “Ülkemizde yetişmesi mümkün olan tarım ürünleri yeterli üretilmediği ve çiftçiye destek verilmediği için buğday, arpa, mısır, nohut, mercimek, fasulye, ayçiçeği, pamuk, tütün gibi birçok ürünü dışarıdan alıyoruz” dedi.