TMO yerliye cimri yabancıya cömert

1.4 MİLYON TON

Gürer, son 2 yılda TMO aracılığıyla ithal edilen arpa ve buğday miktarı ile bu ürünler için yurtdışına ödenen miktarın açıklanması istemiyle TBMM'ye önerge verdi. Gürer'in önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO tarafından 2019 yılında üreticilerden 1.4 milyon ton hububat alımı yaptığını açıkladı.

Gürer, “2020 yılının mayıs ayında ekmeklik buğdayın TMO tarafından alım fiyatı, bin 650 TL, makarnalık buğdayın ton fiyatı ise bin 800 TL olarak açıklandı. Yerli üreticiden makarnalık buğdayı bin 800 liraya alan TMO; hasadın bitmesiyle birlikte ağustos ayında yabancı ülkelerden 2 bin 450 liraya buğday ithal etti. Ortalama 20 milyon ton buğday üretilen ülkemizde, TMO'nun 1 milyon 400 bin ton buğday alması çiftçinin tüccara nasıl mahkûm kılındığının da göstergesidir” dedi.