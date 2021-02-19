Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

TÜİK işsizlik verilerini aylık açıklayacak, hesaplama değişecek

4 gün önce başkanı değişen TÜİK, 10 Mart'tan itibaren işsizlik verilerini üçer aylık dönemler halinde değil aylık olarak açıklamaya başlayacak. Kurum ayrıca, ILO ile uyumlu olarak işsizlik hesaplamasında değişikliklere gidecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:15, 19/02/2021
HaberlerEkonomi
TÜİK işsizlik verilerini aylık açıklayacak, hesaplama değişecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 10 Mart tarihinden itibaren işsizlik verilerini aylık olarak açıklamaya başlayacak.

Bloomberg’ün konuya dair doğrudan bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, TÜİK ayrıca işsiz sayısı hesabında da değişiklikler yapacak.

Bu adımların, yatırımcı güvenini yeniden kazanmak amaçlı daha genel hedefin parçası olarak şeffaflık amacıyla atılacağı belirtildi.

BAŞKAN DEĞİŞMİŞTİ

Mevcut hesaplama modelinde TÜİK, üç ayın ortalaması olarak işsizlik rakamlarını açıklıyor. Örneğin şubat ayı işsizlik rakamları, ocak, şubat, mart dönemini kapsayacak şekilde açıklanıyor.

İşsizlik verilerine dair değişiklik kararı, TÜİK başkanlığına Muhammed Cahit Şirin'in yerine kurumun başkan yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru'nun vekaleten atanmasının ardından alındı.

İzinde olanların Uluslararası Çalışma Örgütü tavsiyelerine uyum gösterecek şekilde üç ayı aşkın süredir çalışmıyor olsalar dahi işsizlik istatistiklerine dahil edilmeyecekleri bilgisini veren kaynaklar, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının da manşet veri olarak öne çıkarılabileceğini ifade etti.

TÜİK de değişikliği teyit etti.

İlginizi ÇekebilirTÜİK'te başkan değiştiTÜİK'te başkan değiştiİlginizi ÇekebilirEsnaftan TÜİK'in işsizlik verilerine tepkiEsnaftan TÜİK'in işsizlik verilerine tepkiİlginizi ÇekebilirTÜİK iş gücü piyasasına ilişkin danışma kurulu oluşturduTÜİK iş gücü piyasasına ilişkin danışma kurulu oluşturdu
CHP Ekonomi Manisa Şubat ayı Türkiye
Yayınlanma Tarihi:13:12,