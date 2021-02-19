TÜİK işsizlik verilerini aylık açıklayacak, hesaplama değişecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 10 Mart tarihinden itibaren işsizlik verilerini aylık olarak açıklamaya başlayacak.

Bloomberg’ün konuya dair doğrudan bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, TÜİK ayrıca işsiz sayısı hesabında da değişiklikler yapacak.

Bu adımların, yatırımcı güvenini yeniden kazanmak amaçlı daha genel hedefin parçası olarak şeffaflık amacıyla atılacağı belirtildi.

BAŞKAN DEĞİŞMİŞTİ

Mevcut hesaplama modelinde TÜİK, üç ayın ortalaması olarak işsizlik rakamlarını açıklıyor. Örneğin şubat ayı işsizlik rakamları, ocak, şubat, mart dönemini kapsayacak şekilde açıklanıyor.

İşsizlik verilerine dair değişiklik kararı, TÜİK başkanlığına Muhammed Cahit Şirin'in yerine kurumun başkan yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru'nun vekaleten atanmasının ardından alındı.

İzinde olanların Uluslararası Çalışma Örgütü tavsiyelerine uyum gösterecek şekilde üç ayı aşkın süredir çalışmıyor olsalar dahi işsizlik istatistiklerine dahil edilmeyecekleri bilgisini veren kaynaklar, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının da manşet veri olarak öne çıkarılabileceğini ifade etti.

TÜİK de değişikliği teyit etti.

İlginizi Çekebilir TÜİK'te başkan değişti

İlginizi Çekebilir Esnaftan TÜİK'in işsizlik verilerine tepki