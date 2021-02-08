Turizm ve sanayi bölgelerinde taşınmazlar satışa çıkarıldı

Bu kapsamda Ankara, Aydın, Muğla ve Adana'da Hazine ile TEİAŞ'a ait 22 adet taşınmaz 2025 yılı sonuna kadar satılacak. Satışa çıkarılan gayrimenkuller arasında, Bodrum Gökçebel, İstanbul Büyükçekmece, İzmir Aliağa ile Kuşadası Davutlar gibi turizm ve sanayi bölgelerindeki arsalar da bulunuyor. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, “Evdeki eşyaları satan hayırsız babaya döndüler'' dedi.

‘HAYIRSIZ BABAYI ANDIRIYOR'

Kamuya ve KİT'lere ait taşınmazların satışa çıkarılmasıyla ilgili açıklama yapan Sertel, “AKP iktidarı işbaşına geldikten sonra hemen Türkiye'nin tüm mal varlıklarını, bütün değerlerini har vurup harman savururcasına sattı, savdı ve yedi. Evdeki son bakır tencereyi satıncaya kadar evde ne varsa satan ama çoluk çocuğuna bakmayan bir hayırsız babayı andırıyorlar” dedi.

Özelleştirme geliri nasıl kullanıldı?

Kamuya ait taşınmazların özelleştirme sürecinin başladığını ifade eden CHP'li Atilla Sertel, “Kararlarda Milas ve Kuşadası'nda bulunan 19 Hazine taşınmasının özelleştirme kapsamına alınması da var. Toplam 22 adet taşınmaz satılacak. Türkiye'nin bütün mal varlıklarını satan AKP iktidarı, vergilerden ve kamuya ait taşınmazlardan, fabrikalardan elde edilen paraları ne yaptığını toplum merak ediyor” dedi.