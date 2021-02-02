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TÜSİAD’dan Boğaziçi açıklaması

TÜSİAD, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Boğaziçi Üniversitesi ve tüm üniversitelerde gençlerin sesine kulak vermeye, bilime, fikir özgürlüğüne ve uzlaşıya dayanan değerleri yaşatmaya odaklanmalıyız" denildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:15, 02/02/2021
Haberler Ekonomi
TÜSİAD’dan Boğaziçi açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi’nde son yaşanan gelişmelerle ilgili TÜSİAD’dan bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Gençler zekaları, eğitimleri ve umutlarıyla ülkemizin geleceğidir. Boğaziçi Üniversitesi ve tüm üniversitelerde gençlerin sesine kulak vermeye, bilime, fikir özgürlüğüne ve uzlaşıya dayanan değerleri yaşatmaya odaklanmalıyız.

* Ekonomi, hukuk ve demokrasi reformlarının yeniden gündeme geldiği bu dönemin, barışçıl, kimseyi ayrıştırmayan, kapsayıcı yaklaşım ve çözümlerin öne çıkarılması için bir fırsat olarak değerlendirilmesini diliyoruz.

* Ülkemiz güçlü ve özerk kurumlar, eğitim, bilim ve teknolojiyle gelişecektir. Genç nesillerin kendi ülkesinde değer yaratabileceği ve fikir zenginliği oluşturabileceği bir iklimi hep birlikte sağlayabilmeliyiz.

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