Yabancı çiftçiler, Türk çiftçisinden fazla kazandı

TZOB verilerine göre, üretici ve market arasındaki fiyat makası temmuzda da açılmaya devam etti. Üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 259.02 ile patlıcanda olurken, bu fark salatalıkta yüzde 216.43 kabakta yüzde 205.67 oldu. Temmuz ayının zam şampiyonu ise karpuz oldu.

TAYLAN BÜYÜKŞAHİN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TZOB verilerine göre, temmuz ayında markette en fazla fiyat artışı yüzde 57.33 ile karpuzda görülürken, bunu yüzde 46.63 ile kuru soğan, yüzde 26.57 ile salatalık, yüzde 20.76 ile taze fasulye takip etti. Üretici ve market arasındaki fiyat makası temmuzda da açılmaya devam etti. Üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 259.02 ile patlıcanda olurken, bu fark salatalıkta yüzde 216.43 kabakta yüzde 205.67 oldu. Temmuz ayının zam şampiyonu ise karpuz oldu. Verilere göre Temmuz ayında markette 26, üreticide 17 üründe fiyat artışı gerçekleşirken Bayraktar, “Kuraklığa karşı ciddi önlemler alınmazsa etkileri yıllarca sürer” dedi.

Gümrük vergileri rekabetçi değil, artık koruyucu olmalı

İthalat vergilerinin çiftçiyi korumak için getirilmesi gerektiğini söyleyen Okan Gaytancıoğlu, üretimin iç talebi karşıladığı durumlarda vergilerin artırılması gerektiğini belirtti. Gaytancıoğlu, “Yani Ocak-Şubat 2022'ye kadar gümrük vergisi maksimum seviye olan yüzde 27'de tutulmalıdır. Zaten yüzde 40 yağlı ayçiçeği için 6000 TL/ton fiyat açıklanırsa ithal maliyeti ile aynı olacağı için üreticiye ciddi bir doping etkisi yaratacak ve 2022'nin ekiliş alanları kendiliğinden artacaktır” dedi.