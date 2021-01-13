Yasaklar cebimizden 673 milyon TL götürdü

Coronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasakları, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan tünel ve köprüleri işleten şirketlere yaradı. Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nden geçmesi gereken araçlar bugüne kadar 40 gün süreyle uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle geçemedi. Toplam 40 günün faturası da Hazine'ye 89 milyon 903 bin dolar (yaklaşık 673 milyon TL) olarak yansıdı.

VATANDAŞIN SIRTINA BİNDİ

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Deniz Yavuzyılmaz SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Sözleşmelere mücbir sebep maddesi konulmadığı için 40 gün süreyle boş kalan geçiş garantili tünel ve köprülerin parası vatandaşın cebinden çıktı. 2 köprü ve tünel için 40 günde 9 milyon 761 bin araç garantisi vardı. Hiçbiri geçmediği için fatura Hazine'ye, dolayısıyla da vatandaşın sırtına bindi” dedi.

Salgın dolayısıyla ilk kısıtlamalar 11 Nisan itibarıyla 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilerek başladı. Hafta sonları ve 1 Haziran normalleşme kararına kadar sürdü. İkinci kısıtlamalar 21 Kasım itibarıyla 81 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek başladı. İzleyen 40 gün boyunca ara ara sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinden tünel ve köprülerden araç geçmediği için yük Hazine'ye bindi.

OSMANGAZİ LİDER

En yüksek maliyet, günlük araç geçiş garantisi 40 bin adet ve araç başı geçiş garanti ücreti 35 dolar artı KDV olduğu için 60 milyon 480 bin dolarla Osmangazi Köprüsü'nde oldu. Onu, günlük araç geçiş garantisinin 135 bin adet ve araç geçiş garanti ücretinin 3 dolar artı KDV olduğu Yavuz Sultan Selim Köprüsü toplam 17 milyon 496 bin dolar maliyetle izledi. Günlük araç geçiş garantisinin 69 bin 25 adet ve araç geçiş garanti ücretinin 4 dolar artı KDV olduğu Avrasya Tüneli'nde ise şirketin kasasına 40 gün için girecek para 11 milyon 927 bin 520 dolar oldu.