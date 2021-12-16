Yeni yılda ‘kademeli zam’ kurnazlığı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Kademeli tarife üzerinden elektrik faturalarına bir zam hazırlığı yapılıyor" dedi. Türkiye’de dört kişilik bir hanenin asgari elektrik tüketiminin 230 kilovatsaat olduğunu ifade eden Akın, "İlk kademenin 150 kilovatsaat olacağı yönünde açıklamalar var. Bu, zam kurnazlığıdır" diye konuştu.

Sözcü Ankara

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, son iki ayda kurda yaşanan artışın vatandaşın bütçesini alt üst ettiğini kaydetti.

CHP'li Akın; 2022 bütçesinin TBMM'ye sunulduğu 16 Ekim 2021 tarihinden bu yana geçen iki aylık süre içerisinde akaryakıt ürünlerine pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 18 defa zam yapıldığını söyledi.

“Son iki ayda benzine 7 defa, motorine 5 defa, LPG otogaz ise 6 defa zamlandı” diyen Akın, “Buna göre motorinin litresi 2 lira 32 kuruş; LPG'nin litresi 2 lira 25 kuruş; benzinin litresi ise 2 lira 96 kuruş arttı.

Yalnızca son iki ayda bir depo benzinin maliyeti yaklaşık 150 lira, bir depo motorinin maliyeti yaklaşık 120 lira, bir depo LPG'nin maliyeti ise yaklaşık 115 lira arttı. Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle yeni yıl gelmeden, akaryakıt ürünlerine yeni zamların gelmesi de bekleniyor” dedi.

ELEKTRİĞE ZAM HAZIRLIĞI

Akın ayrıca, temel gıda ürünleri başta olmak üzere her ürüne yapılan zamların önü arkasının kesilmediğini kaydetti.

2022’de uygulanması planlanan tarifeli elektrik faturasıyla yeni bir zam hazırlığı yapıldığına işaret eden Akın, şöyle devam etti:

“Akaryakıt zamları yetmezmiş gibi şimdi kademeli tarife üzerinden elektrikte faturalarına da bir zam hazırlığı yapılıyor. Türkiye'de dört kişilik bir hanenin asgari elektrik tüketimi 230 kilovatsaat olarak kabul edilirken; EPDK yetkilileri tarafından ilk kademenin 150 kilovatsaat olacağı yönünde açıklamalar yapılıyor.

Yeni yılda hayata geçecek kademeli elektrik tarifesinde ilk kademeyi asgari tüketim olarak kabul edilen 230 kilovatsaatin altında tutmak zam yapmak anlamına gelir. İlk kademenin 150 kilovatsaat olması zam kurnazlığıdır.”

‘VATANDAŞ GECELERİ KARANLIKTA MI OTURSUN?'

İlk kademenin düşük olması nedeniyle yeni yılla birlikte vatandaşın faturalarının artacağına dikkat çeken CHP'li Akın, şunları dile getirdi:

İktidar kademeli elektrik tarifesini vatandaşı rahatlatmak için değil, zam yapma aracı olarak kullanacak. İlk kademenin 230 kilovatsaatin altında olması durumunda vatandaşlar ya tüketimlerini azaltacak ya da zamlı faturaları ödemek zorunda kalacak. Başka bir deyişle ilk kademeyi 150 kilovatsaat yapmak en hafif tabirle zam kurnazlığıdır.

Vatandaş zaten kışın doğalgaz faturası yüksek gelmesin diye kombiyi en düşük derecede yakarak ısınmaya çalışıyor. Şimdi de elektrik faturasında kademeyi aşmamak için geceleri karanlıkta mı otursun?”

İlginizi Çekebilir Asgari ücret Erdoğan tarafından açıklanacak

İlginizi Çekebilir Asgari ücretin 132 doları bir ayda buhar oldu