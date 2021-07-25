291 milyon dolarlık Türkevi

Türkiye, Amerika'nın New York şehrinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nin karşısında 32 katlı bir gökdelen inşa etti.

Eylül 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafından temeli atılan ve bu yıl hizmete açılması planlanan Türkevi’nin maliyeti konusunda farklı rakamlar ortaya atılmış ancak resmi bir açıklama yapılmamıştı.

SÖZCÜ’nün Dışişleri Bakanlığı’nın verilerinden elde ettiği bilgiye göre New York’taki Türkevi binasının maliyeti 291 milyon 260 bin 400 dolar. ( Bugünkü döviz kuru ile 2 milyar 488 lira)

Yapımını İC İçtaş İnşaat’ın ABD'li Tishman'la birlikte üstlendiği proje 35 kat yüksekliğinde.

Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip yeni Türkevi binası, bugüne kadar Türkiye devletinin yurtdışında yaptığı en büyük gayrimenkul yatırımlarından biri olma özelliğini taşıyor.

171 metre yüksekliğindeki binadan BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu’nun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanları yer alacak.

Başta Selçuklu olmak üzere, geleneksel Türk mimari motiflerini taşıyan, lale şeklinde gökyüzüne yükselen yeni Türkevi, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City’den görülebiliyor.

Amerikan mimarlık firması Perkins Eastman tarafından tasarlanan binanın kapısı Selçuklu ve Osmanlı kervansaraylarının mimarisinden esinlenerek inşa edildi.

ERDOĞAN: GÜVENLİ LİMAN OLACAK

Erdoğan, Türkevi’nin 2017 yılında gerçekleştirilen temel atma töreninde yeni bina ilgili şunları söylemişti:

“Eski Türkevi binası yeri isabetli olmakla birlikte ihtiyacımızı karşılayamaz hale gelmişti. Bu vesileyle eski Türkevi IBM’den satın alınmıştır. Başbakan olduğum dönemde burası bize yetmez daha fazlasına lazım sağından solundan alabileceğimiz bir yer yok mu gayretine girmiştik. Tüm aşamalarıyla yakından ilgilendiğim bu projenin sıkıntıya düşen herkes için güvenli bir liman haline getirme hedefindeyiz. Tam karşısındaki BM binasına asıl misyonunu hatırlatacak şekilde görev yapacağına inanıyorum.”