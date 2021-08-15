Cindy Crawford, evini 13,5 milyon dolara sattı

Ünlü model Cindy Crawford, Beverly Hills'teki evini komşusu olan WhatsApp'ın kurucu ortağı Jan Koum'a 13,5 milyon dolara sattı ve 1,88 milyon dolar kâr elde etti.

SOZCU.COM.TR

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Bazı ünlüler servetini emlak yatırımı ile zenginleştirir. Ünlü model Cindy Crawford da bir süredir gayrimenkul piyasası içinde. Crawford’ın toplam gayrimenkul kârı son altı yılda yaklaşık 8 milyon dolara ulaştı. Crawford, 2015’ten bu yana Malibu, Beverly Hills ve California’da neredeyse 80 milyon dolarlık satış yaptı.

Crawford ve eşi Rande Gerber, 2017 yılında 11,62 milyon dolara 5 yatak odalı evi, Ryan Tedder’dan satın aldı. 1959’da inşa edilen ev, tamamen yeniden tasarlandı ve Ağustos 2020’de de evi 16 milyon dolara satışa çıkardılar.

Oturma odası, barı ve şömineye sahip olan evin mutfağında Calacatta mermerinden yapılmış bir orta ada bulunuyor.

Dekorasyonuyla büyüleyen ev ayrıca dış mekanda da büyük bir havuza ve özel yürüyüş yollarına sahip.

Çiftin ayrıca Miami’de 3 milyon dolarlık, Kanada’da 5.4 milyon dolarlık evleri ve Malibu’da da 12 milyon dolarlık evi var.

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