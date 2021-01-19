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Kasımda konut fiyat endeksi yükseldi

Konut fiyat endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 27,8, 30,1 ve 29,9 oranlarında artış gösterdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:43, 19/01/2021
Haberler Emlak
Kasımda konut fiyat endeksi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2020 yılı Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini paylaştı. Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artarak 152,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14 oranında artış gösterdi.

ÜÇ BÜYÜK İLDE ÖNEMLİ ARTIŞ

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artarak 152,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,0 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,0 oranında artış göstermiştir.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre üç ilde de yüzde 1,7 oranında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27,8, 30,1 ve 29,9 oranlarında artış göstermiştir.

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Ankara istanbul izmir Merkez Bankası Türkiye
Yayınlanma Tarihi:14:41,