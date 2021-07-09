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Yazlık Saray’ın çizimden sonra fotoğrafları da ortaya çıktı

Mimarı Şefik Birkiye’nin çizimlerini paylaşarak sır perdesini araladığı Marmaris’teki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin son halini gösteren fotoğraflara SÖZCÜ ulaştı.

İsmail ŞAHİN
Güncellenme: 15:50, 09/07/2021
HaberlerEmlak
Yazlık Saray’ın çizimden sonra fotoğrafları da ortaya çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu'ndaki 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın yaz tatillerini geçirdiği mütevazı ev 2017 yılında yıkıldı ve yerine yeni yapılar inşa edildi.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 2018 – 2021 yılları arasında 640 milyon lira harcanarak yapılan ve kamuoyu tarafından ‘Yazlık Saray' olarak adlandırılan yerleşkenin mimarı Şefik Birkiye görselleri web sitesinden paylaşmış SÖZCÜ bu çizimleri (render) 6 Temmuz 2021 Salı günü Türkiye'ye duyurmuştu.

Resmi kayıtlarda ‘Marmaris Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi’ olarak bilinen projenin gerçek fotoğraflarına SÖZCÜ ulaştı.

92 dönümlük arazi üzerine kurulan ve 13 bin 166 metrekarelik kapalı alana sahip Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi Rönesans Holding tarafından büyük bir gizlilik içerisinde tamamlanmıştı.

ÖZAL’IN KULLANDIĞI TEK KATLI EV…

1990-1993 yılları arasında 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın kullandığı 4 oda 1 salondan oluşan 230 metrekare büyüklüğündeki tek katlı mütevazi ev 2017 yılında yıkılmıştı.

Bina önce Devlet İstatistik Enstitüsü'nün kullanımında iken daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. 90'lı yılların başında Cumhurbaşkanlığı'na tahsis edildi.

Konukevi Özal döneminde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Perez de Cuellar, Yunanistan Başbakanı Konstantin Mitçotakis ile, İsveç, İtalya ve Rusya Başbakanları, Norveç ve İngiltere Dışişleri Bakanları gibi pek çok devlet adamını ağırladı. Özal’dan sonraki Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel, Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan ise burayı hiç kullanmadı, Ahmet Necdet Sezer ise bir kez gelip, toplam 70 dakika kaldıktan sonra ayrıldı.

2017 yılında kadar okluk koyundaki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi bu haldeydi…

Şimdi Özal’ın kullandığı bu evin yerinde üç ana bloktan oluşan Cumhurbaşkanlığı Marmaris Devlet Konukevi bulunuyor.

Okluk Koyu 2021 yılı itibariyle bu halde

Okluk Koyu’ndaki Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi denizden böyle görünüyor…

YIKILAN EVİN YERİNE YAPILAN YENİ YAPI

2017 yılında yıkılan tek katlı evin yerine inşa edilen yeni bina… Bu binanın arkasında iki büyük yapı daha bulunuyor.

Marmaris Devlet Konukevi yerleşkesinden bir görüntü…

Marmaris’teki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini, mimar Şefik Birkiye tasarladı. Ankara’da inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin mimarı olarak ismini Türkiye’de duyuran Birkiye, Taksim Camii olmak üzere son dönemde inşa edilen 7 caminin tasarımını yaptı.

Marmaris Devlet Konukevi’nin kapısında Cumhurbaşkanlığı’nın forsu bulunuyor.

Koyun arka tarafında kalan iç kısımda ise personel lojmanları ve helikopter pistiyle bir de cami yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Marmaris yerleşkesinin içinde bulunan cami

PLAJA NE KADAR KUM TAŞINDI?

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi olarak bilinen yerleşkenin sahilindeki 10 bin 966 metrekarelik alana dolgu yapıldığı öğrenildi. Bu alanın yaklaşık 3 bin 677 metrekaresinin kum, 7 bin 298 metrekaresinin ise kum veya çakıl ile doldurulduğu belirtildi. ÇED raporuna göre, yapılan dolgu toplam 16 bin 430 metreküp… Ortalama 29 bin 209 ton dolgu yapılırken, nakliyesi için bin 168 kamyon seferi yapıldı.  Plaj içerisinde güneşlenme ve dinlenme amaçlı bungalovlar da yer alıyor.

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Yayınlanma Tarihi:15:35,