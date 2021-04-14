‘128 milyar dolar’ afişi asan CHP’li başkan, ‘kamu görevlisine hakaret’ gerekçesiyle ifade verdi

CHP Yalova il binasına asılan “128 milyar dolar nerede” afişi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile emniyet görevlilerince kaldırıldı. CHP İl Başkanı Mehmet Gürel emniyete ifadeye çağrıldı.

“GECE POLİS GELİP SÖKTÜ”

Emniyetteki ifadesinin ardından açıklama yapan CHP Yalova il Başkanı Mehmet Gürel, il binasına astıkları ‘128 milyar dolar nerede?’ afişinin savcılık talimatıyla gece 23.00 sıralarında emniyet görevlilerince söküldüğünü, bugün de ‘Kamu görevlisine’ hakaret gerekçesiyle ifade vermeye çağrıldığını söyledi.

“KAMU GÖREVLİSİNİN KİM OLDUĞU SÖYLENMEDİ”

İfadesinde halkın parası olan ‘128 milyar dolar nerede’ diye sorduğunu ve sormaya da devam edeceklerini belirttiğini ifade eden Mehmet Gürel, ‘Kamu görevlisine’ hakaret gerekçesiyle ifadem alındı. Sordum kim bu kamu görevlisi diye. Ancak, söylemediler. Emniyet görevlilerinden savcının yazısını görmek istediğimi belirtim. Göstermediler. İfadem sırasında okudular” dedi.