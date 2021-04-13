‘128 milyar dolar nerede?’ afişleri İstanbul sokaklarında

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP örgütlerinin Türkiye'nin dört bir yanına astırdığı “128 milyar dolar nerede” afişlerinin, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu sayılarak kaldırılmasına ilişkin İstanbul'da bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

HAKARET YOK, İFTİRA YOK SADECE VE SADECE SORU VAR

Türkiye'nin birçok yerinde billboardlara (reklam panosu) asılan “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişlerin CHP örgütleri tarafından firmalara bedeli ödenerek asıldığını vurgulayan Kaftancıoğlu, “Hakaret yok, iftira yok, tehdit yok, sadece ve sadece soru var. Ne zamandır soru sormak suç? İktidarın görevi vatandaşa hizmet etmek değil midir? Muhalefetin görevi de vatandaşın hakkını, hukukunu korumak için, vatandaşın bir kör kuruşunu korumak için, tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için iktidara soru sormak değil midir?” diye sordu.

HİÇBİR YASAL DAYANAĞI YOK

“Hakaretin olmadığı, tehdidin olmadığı, iftiranın olmadığı bu pankartlarımız gece yarısı operasyonlarıyla hukuksuz bir şekilde ve suç işlenerek kaldırılıyor” diyen Kaftancıoğlu, “Hiçbir yasal dayanağı olmadan. Siyasetin görevi vatandaşa hizmetse; vatandaşa hizmet için doğru soruları sormak ve cevaplarını aramaksa, bunu nasıl suç olarak kabul ediyorsunuz? Suçlu; vatandaşı kandırmak için seçim zamanlarında ‘yerli uçağımız çok yakınlardadır' diyerek bütün billboardları dolduranlardır. Suçlu; 1 Nisan günü vatandaşa yalan söyleyerek ‘gönül belediyeciliği' diye bütün billboardları dolduranlardır. Ya da suç; her seçim döneminde ve sonrasında İstanbul'da ‘her yere metro' diyerek afişleri donatarak, yılda 5 kilometre metro yapamamaktır” şeklinde konuştu.

Reklam panolarındaki afişleri toplayan emniyet yetkililerine ve valiliğe seslenen Kaftancıoğlu, “Bizim sorduğumuz soru suç değil, vatandaşa soracağımız soru suç değil ama soruları doğru şekilde sorduğumuz için sizin engellemeniz suçtur” dedi.

BÜTÜN YASAL SÜREÇLERİ BİZZAT TAKİP EDECEĞİM

Dün, “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişi asan bir billboard firması çalışanının bir ilçede önünün kesildiğini ve ‘Kabahatler Kanunu'ndan bin TL ceza yazıldığını söyleyen Kaftancıoğlu, “Bu ülkede bizler kabahatin de ne olduğunu biliyoruz, suçun da ne olduğunu biliyoruz. O yüzden bu afişlerin asılması değil, vatandaş için doğru soruların sorulması değil; tam tersine vatandaş adına doğru soruları soranların engellenmesini sağlayanlardır suçlu olanlar. O çalışanlara verilen cezalarla ilgili itirazı yapmakla kalmayacağız, o arkadaşlarımızın bütün yasal süreçlerini birebir ve bizzat takip edeceğim” açıklamasında bulundu. Kaftancıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti.

DOĞRULARI VATANDAŞIN YÜREĞİNE ÇAKMAYA DEVAM EDECEĞİZ

– Hakikati bizler, billboardlardan söktürseniz de, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizlere soruşturma açsanız da, bununla ilgili bizlere ne yaparsanız yapın biz sorumluluğumuz gereği vatandaş adına bu soruları sormaya, bırakın billboardlardan kaldırın, doğruları vatandaşın yüreğine çakmaya devam edeceğiz. Bu konuda en ufak bir kaygımız yoktur ve en ufak bir korkumuz yoktur. Korkması gerekenler; kendilerine soru sorulmasından korkanlardır. Vatandaşa hizmet ederken hesap verebilir olmak zorundasınız. Sorulara cevap vermek zorundasınız. Eğer cevabını veremeyeceğiniz işler yapıyorsanız o koltukları bırakmak zorundasınız. Zaten sandıkta vatandaş sizin biletinizi kesecektir.

7/1’İYLE 28 GÜNLÜK TAM KAPANMA SAĞLANABİLİRDİ

– Kasım ayının başından itibaren, 2020 Kasımına kadar vatandaşın hakkı olan ve sadece 7'de 1'i pandemi gündemine ayrılmış olsaydı şu anda ihtiyacımız olan 28 günlük tam kapanmayı sağlayabilecek bir kaynağın yani Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar rezervinin nereye gittiğini sormak suç olmadığı gibi o kadar büyük bir sorumluluktur ki… 128 milyar dolar nerede? Sorumlu siyasetçi ne yapar biliyor musunuz? Biz bunu billboardlarda sorduk; gider daha çok billboard kiralar, 128 milyar doların nerede olduğunu açıklar. Açıklayamayanlar işte bunu yapanları suçlu ilan edip susturmaya çalışır, usulsüz, hukuksuz bir şekilde engellemeye çalışır. Engelleyemeyecekler.

SORULARI SORMAMIZI ENGELLEYEMEYECEKLER

– Nerede olduğunu bilmediğimiz, vatandaş adına sonuna kadar takibini yapacağımız 128 milyar dolarla ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne kadar engellerseniz engelleyin tüm İstanbulluya anlatacağımız bu satış hangi yöntemlerle yapıldı? Bu satış hangi tarihlerde yapıldı? Bu dolarlar, dövizler hangi kurdan alındı ve hangi kurdan satıldı? Bu ticaretin alıcıları kimler? Bu satış imzasının altında kimin imzası var? ‘Ekonominin başı benim' diyen şahsım hükümetinin biz bu sorulara cevap vermesini bekliyoruz. Bu soruları sormamızı da asla ve asla engelleyemeyecekler.