15 Temmuz kahramanları emekli FETÖ’cüler ise paşa, general oldu

TSK Personel yasasında değişiklik öngören kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. Daha önce Kara Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları'nın MSB'ye bağlanması ve subay-astsubay tayin görevinin de 6 Şubat kararnamesi ile MSB Personel Başkanlığı'na verilmesi eleştirildi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan “15 Temmuz kahramanları emekli, FETÖ'cüler paşa, general oldu. Bu ordu, tarikat ve cemaatlerin ordusu olmayacak. Bu ordu Atatürk'ün ordusudur” dedi ve ekledi:

“TSK'nın beyni Genelkurmay'ı bitirdiniz. Genelkurmay Başkanı'nı basın sözcüsüne dönüştürdünüz. Ordunun kozmik odasını FETÖ'ye teslim ettiniz. Darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı'nı FETÖ'ye teslim etmeyen vatansever generallerimiz Ahmet Hacıoğlu, Ali Demir, albaylar Güven Şağban ve Aziz Yılmaz'ı 45 dakika süren YAŞ'ta emekli ederken, ‘Teğmenlik rütbemi FETÖ taktı, elini öptüm' diyen Serdar Atasoy'u general yaptınız. Ömer Halisdemir'e “Özel Kuvvetleri FETÖ'cüleri teslim etme” diyen Zekai Aksakallı'yı emekli ettiniz.''

Tayin isteyen askerler artık siyasi torpil arayacak

CHP'li vekil Özgür Ceylan da şu eleştirilerde bulundu: “15 Temmuz'da FETÖ'cülerle mücadele eden Kemalist subaylar tasfiye edildi. Teğmen rütbesini FETÖ elebaşının taktığı Serdar Atasoy ise generalliğe terfi ettirildi. Genelkurmay Başkanı er, FETÖ'cüler paşa oldu.'' İYİ Parti'li Ümit Beyaz ise yeni dönemde atama, tayin isteyen askerlerin siyasi parti genel merkezinde ‘torpil' arayacağını söyledi. Daha önce büyükelçi ve valilerin siyasi temsilci haline getirildiğini hatırlatan Beyaz, yapısı değiştirilen Türk ordusunun ‘bir rejim ordusu görüntüsüne' sokulduğunu savundu. CHP'li Bayram Yılmazkaya da ‘'Genelkurmay Başkanı sadece uzman er ve erbaşların atamasını yapabilecek. Subay ve astsubayların tayinleri Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü yapacak'' dedi.

AKP'Lİ YILMAZ, YASA TEKLİFİNİ SAVUNDU:

Subay ve astsubayların atamalarında MSB yetkili

Eleştirilere yanıt veren TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AKP'li İsmet Yılmaz TSK atamalarıyla ilgili şunları söyledi: “Personel atamaları kuvvet komutanlıklarınca çalışılmakta, Genelkurmay Başkanlığıyla koordine edilmektedir. Milli Savunma Bakanı onayıyla yapılır. Subay ve astsubay atamaları için Genelkurmay Başkanı da Milli Savunma Bakanımız da yetkilidir.”