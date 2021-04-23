23 Nisan törenine katılmayan vali, komutan, kaymakamlara tepki

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Vilayet Meydanı'nda gerçekleştirilen Atatürk anıtına çelenk sunma törenlerine Kırklareli Valisi Osman Bilgin, ilde görevli sekiz kaymakam ve 65. Mekanize Piyade Tugayı Komutanı Albay Mehmet Kurugül'ün katılmaması tepki oluşturdu. Lüleburgaz'daki törene katılan CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan yaşadıklarını ve eleştirilerini SÖZCÜ'ye anlattı. Kayan şöyle konuştu:

*Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ve CHP İlçe Başkanı Devrim Gündüz ile birlikte, sabah 09:00'da Atatürk anıtının önündeki çelenk sunma törenine gittik. Baktık ki, tören alanında kaymakam ve garnizon komutanı yok. İlçe milli eğitim müdürüne “Hayrola” diye sordum, gelmeyeceklerini söyledi. Yerlerine temsilci de gönderilmedi.

*Vali beyi aradım. Valiye kaymakamın tören alanına gelmediğini söyledim, “Yönetmelik böyle” dedi. Ben de “Ama kaç senedir katılım oluyordu, bu yıl neden olmadı” diye sordum, “Önceden yönetmelik uygulanmamış” dedi. Oysa kendisi de kaç yıldır burada görevli ve aynı yönetmeliğe rağmen törenlere gelmişti.

*Sonra Lülebugaz Kaymakamlığı'ndaki merasime gittim. Gördüm ki kaymakam orada. “Atatürk anıtına çelenk sunma töreninde hazirun oradaydı, siz niye gelmediniz” diye sordum. Kaymakam, “Yönetmelik böyle. Astım çelenk koyduğu için üst olarak gelmedim” dedi. “Ben de çelenk sunmuyorum ama saygı gösteriyorum, kutlamaya geliyorum. Böyle bir şey olur mu” dedim. Kaymakam, “O zaman yönetmeliği düzeltin” dedi. Kendisine, “O nasıl söz? Biz iktidarda mıyız? Yönetmelik yetkisi bizde değil. Yönetmelikte hukuka aykırılık konusunda da cumhuriyet savcıları devreye girmelidir” cevabını verdim.

*Sonra öğrendim ki, Kırklareli'de, vali ve merkez dahil sekiz ilçe kaymakamından hiçbiri çelenk sunma törenlerine katılmamış. Tayin zamanı gelen vali herhalde göze girmeye çalışıyor diye düşünüyorum. Biliyorsunuz, Atatürk ve Cumhuriyet'in karşısında duranlar AKP İktidarı tarafından ödüllendiriliyor.

*Ulusal bayramlar toplumun birbirine sevgi ve güven duygusunu artırmak, milli birlik ve beraberliği korumak için değerlidir. Yaşananlar hazindir.

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