28 bin dolarlık kripto parası buhar oldu!

Kripto para borsasına yatırdığı 28 bin doların hesabından çekildiğini iddia eden esnaf Sarper Dağlı suç duyurusunda bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli şirkete yazdığı yazıda Dağlı'nın yatırdığı paranın akıbetinin araştırılmasını talep etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kripto para borsasına yatırdığı 28 bin doların hesabından çekildiğini iddia eden Sarper Dağlı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Müşteki Sarper Dağlı, savcılığa sunduğu dilekçede haziran ayında 234 bin TL'yi herhangi bir kripto para almadan yatırım amacıyla şüpheli şirket üzerinden banka hesaplarına yatırdığını belirtti. Dağlı, kâr payı olarak hesabına 227 dolar geçtiğini ve hesabını sürekli kontrol ettiğini belirterek “24 Haziran tarihinde hesabımı kontrol ettiğimde hesabımda paramın olmadığını gördüm. Bunun üzerine şüpheli şirkete mail gönderdim. 28 bin dolar paramın hesabımda olmadığını ve bununla ilgili işlem yapılarak paranın hesabıma aktarılmasını istedim. Şüpheli şirket bana verdiği cevapta kontrollerini yapıp bana döneceklerini söylemesine rağmen geri dönüş yapılmayınca dolandırıldığımı anladım” dedi.

“SENİNKİNİ DE KURTARIRIM”

Şirketin projelerini tanıtan ve yatırımcı sağlayan Murat Çolak'ı arayarak durumunu izah ettiğini anlatan müşteki Dağlı, şunları söyledi: Bana “Merak etme daha önce de böyle işlemler oldu kurtardık seninkini de kurtarırım” diyerek teskin etti. Bunun üzerine bir iki gün bekledim. Ancak olumlu sonuç alamayınca bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldım.

Şikayetin ardından soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu, şüpheli şirkete yazı yazdı. Yazıda müşteki Sarper Dağlı’nın yatırdığı paranın akıbetinin araştırılması, paranın nereye gönderildiği, herhangi bir çekim işlemi olup olmadığı, müşteki mağduriyetinin giderilip giderilmediğinin araştırılarak başsavcılığa bildirilmesi talep edildi. (İHA)