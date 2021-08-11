4 yıldır yapılamayan baraj nedeniyle 3 ilçe sürekli sel altında

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde taşkınları önlemek için 2017 yılında temeli atılan baraj yarım kaldığı için, her yıl bölgede bulunan 3 ilçe sular altında kalıyor. 2 gündür yağan yağmur 3 ilçede çok sayıda ev ve iş yerini sular altında bıraktı. Tarım arazileri zarar gördü. Dereler taştı, yollar göle döndü.

İSMAIL AKDUMAN

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Samsun’da etkili olan sağanak yağmur özellikle Terme, Çarşamba ve Salıpazarı’nda hayatı olumsuz etkiledi. 3 ilçede dereler taştı. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Tarım arazilerinde zarar oluştu. 3 ilçede yaşanan taşkın ve su basmalarının nedeninin, 2017 yılında temeli atılan Salıpazarı barajının yarım kalması olduğunu söyleyen vatandaşlar isyan etti.

Her yıl bu aylarda aynı kaderi paylaştıklarını dile getiren bölge halkı, barajın bir an önce tamamlanmasını istedi. Bölgede 2019 yılında meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybederken, geçen yıl yaşanan sel olayından sonra da Salıpazarı’nın AKP’li Belediye Başkanı Halil Akgül isyan ederek barajın tamamlanmasını istemişti.

“BAHANELERİN ARKASINA SAKLANMASINLAR”

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, 2019 yılında yaşanan sel olayını hatırlatarak, “O dönem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan çıktı dedi ki; Bu baraj tamamlanacak. Sonraki süreçte, baraj için 1 milyon liralık komik bir ödeneğin çıktığını öğrendik. Hemen ardından DSİ tarafından yapılacak olan Salıpazarı Barajı, Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. Göz boyamak için vizyon projeler yaptığını iddia eden Başkan Demir mi baraj projesini bitirecek? Bizi güldürmeyin. Belediyenin 3 milyar lira borcu bulunuyor, tüm gelirleri ipotek altında.

Vatandaşların evleri ve iş yerleri sular altında kalmış, ürünleri sel sularına kapılmış, böyle bir ortamda oturdukları yerden hizmet ürettiklerini iddia edenler, makyajdan başka birşey yapmıyorlar. Sel Samsun’un kaderi haline geldi. Bu acizlik, AK Parti’nin aslında karnesidir. Samsun’u yönetmeyenler kaderin ve bahanelerin arkasına sığınıyorlar. Milyonlarca liralık zarar var. Bahanelerin arkasına sığınmasınlar, hizmet üretsinler” dedi.

“BARAJA YILLARDIR TEK ÇİVİ ÇAKILMADI”

İYİ Parti İl Başkanı Hasan Aksoy ise çeltik ve fındık üreticilerinin ürünlerinin sel sularına kapılıp zayi olduğuna dikkati çekti. Bölge halkının zor durumda kaldığını dile getiren Aksoy, “Ne olduğunu kendilerinin dahi bilmediği projeleri bir kenara bıraksınlar, kentin altyapısını halletsinler. Yıllardır Salıpazarı Barajı’na tek bir çivi dahi çakılmadı. Vatandaşlarımız 2019’daki selde hayatını kaybetmişti. 21. yüzyılda yaşıyoruz. 300 milyon lira maliyetli Akıllı Kent Yönetim Sistemi’ni hayata geçireceklerini söylüyorlar. Bunu yapacaklarına barajı yapsınlar. Sandık gelecek ve vatandaşımız onlara gereken hesabı kesecektir” diye konuştu.

Öte yandan Salıpazarı Barajı’nı inşa edecek olan firma yetkilileri, baraj projesinde kamulaştırma işlemlerinin bittiğini, revizyon çalışmalarının tamamlanması ile birlikte gelecek yıla inşaat çalışmasının başlayabileceğini bildirdi.

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