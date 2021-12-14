47 yaşındaki diş hekimi corona virüse yenildi

Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli 47 yaşındaki diş hekimi Veysel Erdem Uzun corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli Veysel Erdem Uzun, yaklaşık 1 ay önce corona virüs teşhisi konularak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavi gören Veysel Erdem Uzun, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Evli, 3 çocuk babası Uzun için bugün görev yaptığı hastanenin önünde tören düzenledi. Meslektaşları ve sağlık çalışanları büyük üzüntü yaşarken, dualar okunarak cenaze namazı kılındı.

Uzun’un cenazesi daha sonra İstanbul’a götürüldü. Uzunun cenazesi bugün İstanbul Seyrantepe Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verilecek. DHA

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