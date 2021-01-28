5 Milyon 350 bin TL’lik hırsızlık güvenlik kamerasında

Esenyurt Esenkent Mahallesinde 19 Ocak'ta akşam saatlerinde daha önceden keşif yaptıkları bir galeriye gelen şahıslar, önce galerinin alarm sistemini devre dışı bıraktı. Daha sonra ise kapının camını kırarak içeriye girdi.

Şahıslar, yaklaşık 10 dakika içinde galeride bulunan 5 milyon TL değerindeki iki lüks cip ile içinde 350 bin TL olduğu tespit edilen çelik kasayı çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri çevrede bulunan 100 güvenlik kamerasını inceledi.

ÖNCE EŞGAL SONRA KİMLİK TESPİTİ

Şüphelilerin önce eşkâlini daha sonra kimliğini tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda önce çalıntı lüks otomobil ve şüpheli Denizhan K.(37) yakalandı. Polis ekipleri 2 gün sonra diğer çalıntı cipi de Kâğıthane'de buldu. Gözaltına alınan şahsın 16 ayrı suç kaydı olduğu tespit öğrenildi.

Denizhan K. Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahısların yakalama çalışmasının ise devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan lüks ciplerden birinin çalınma anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde rahat tavırları ile dikkat çeken zanlıların, lüks cipi çalıştırarak götürdüğü görüldü. (İHA)