7 ilde FETÖ operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ’ye (Fetullahçı Terör Örgütü) yönelik düzenlenen operasyonda 5’i aktif kamu personeli 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 10’unun örgütün askeriye içerisindeki yapılanmasına yönelik çalıştığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise FETÖ içerisinde hiyerarşik yapıdaki sorumlu isimler oldukları ve Bylock kullandıkları belirtildi.

Habip ATAM

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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’ye yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında geçmiş dönemlerde gözaltına alınan FETÖ üyelerinin etkin pişmanlık kapsamındaki itirafları doğrultusunda yeni şüpheliler belirledi.

ASKERİ ÖĞRENCİ İMAMLARI

İtiraflar üzerine belirlenen 20 şüpheliden 10’unun FETÖ'nün TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) mahrem yapılanması içerisinde ortaokul ve lise öğrencilerini askeri okullara hazırladığı belirlendi. Ayrıca askeri okul öğrencilerine örgütsel olarak imamlık yaptıkları da tespit edildiği belirtildi. Şüphelilerin, öğrencilerle, ankesörlü ve büfelerdeki kontörlü telefonlarla irtibat kurdukları da yapılan araştırmalarda ortaya çıkarıldı.

BYLOCK KULLANAN YÖNETİCİLER

Polisin tespit ettiği diğer şüphelilerin ise sorumlu düzeyde örgütün hiyerarşik yapısında yer aldıkları belirtildi. Bölge yapılanması içerisinde yer alan şüpheli şahıslar arasında FETÖ'nün kripto haberleşme sistemi Bylock kullanıcıları olduğu da öğrenildi. Örgütün bölge yapılanmasında yer alan şüphelilerin, kendi adına olmayan GSM numaraları üzerinden Bylock kullandıkları ifade edildi.

5'İ KAMU PERSONELİ 18 ŞÜPHELİ

Yapılan araştırmaların ardından organize polisi bu sabah İstanbul, Aydın, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Mersin ve Tekirdağ'da 20 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında 5 aktif kamu personelinin de bulunduğu 18 şüpheli yakalandı.

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