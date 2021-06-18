72 ilin barosundan HDP’ye yapılan saldırıya ortak kınama

72 ilin barosu, HDP'nin İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen ve Deniz Poyraz isimli personelin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin ortak kınama mesajı yayımladı.

Baroların ortak mesajında şu ifadelere yer verildi:

* 17 Haziran 2021 tarihinde HDP İzmir İl Başkanlığı’na düzenlenen silahlı saldırıda bir vatandaşımız öldürülmüştür. Bu saldırı toplumsal birlikteliğimize, demokrasiye ve ülkemiz barışına saldırıdır.

* Siyasi faaliyet yürütenlerin yaşam hakkını, fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü korumak; devletin asla terk edemeyeceği zorunlu görevlerdir. Son olarak İzmir HDP il binasında çalışan bir emekçinin kızı olan Deniz Poyraz’ın öldürülmesi, ülkemizin şiddet iklimine çekilmeye çalışıldığı ve toplumsal bütünlük konusundaki kaygılarımızı artırmaktadır.

* Birlik ve beraberliğimize ve bir arada yaşama kültürümüze yönelik bu saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

* Yasal mercilerin bir an önce sorumluların, saldırının ardındaki karanlık odakların ve hedeflerinin tüm yönleri ile ortaya çıkarılması için gerekli soruşturmayı tamamlayarak yargıya teslim etmesini talep ediyoruz.

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