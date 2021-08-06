8 tutuklu tütün üreticisi serbest bırakıldı

Adıyaman’da yetki belgesiz tütün satışıyla ilgili düzenlemeyi protesto ettikleri gerekçesiyle tutuklanan ve 1 aydır tutuklu olan 8 tütüncü serbest bırakıldı. Böylece tutuklu tütüncü kalmadı.

AHMET KAYA

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Eylemlerin ardından düzenlenen bir şafak operasyonuyla gözaltına alınan 16 tütün üreticisinden 6'sı ilk sorgulamalarının ardından serbest bırakılırken, 10'u ise Adıyaman 2. Sulh Hukuk Hakimliği tarafından 9 Temmuz 2021'de tutuklanmıştı. Tutuklama kararına yapılan itirazı değerlendiren Adıyaman 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, Abuzer Çalğan ve Abdurrahman Özbayrak'ın tahliyesine karar verdi. Hakimlik, Ozan Özer, Bülent Göksu, Mehmet Yaylagül, Turgay Yıldız, Ali Yaprak, Mustafa Sonkaya,Cemal İlik ile tutukluluğa itiraz etmeyen Mehmet Beytullah Alagöz'ün tutukluluğunun devamını kararlaştırmıştı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Bugün ise, tutuklu olan 8 tütün üreticisinin durumunu bir kez daha görüşen Adıyaman 2. Sulh Hukuk Hakimliği, tutukluların yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Tahliye kararını sosyal medya hesabından değerlendiren CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Alın teri, emeği, ekmeği ve ailesinin geleceği için direnen, haklı taleplerini iktidara duyurmaya çalıştıkları için haksız ve hukuksuzca yaklaşık bir aydır tutuklu bulunan tütün üreticilerimiz tahliye edildi. Tütün üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.