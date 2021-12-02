‘900 bin Suriyeli TC vatandaşı oldu’

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 900 bin Suriyelinin TC vatandaşı yapıldığını ve bu kişilerin seçimlerde oy kullanarak AKP’nin yeniden iktidar olmasının amaçlandığını savundu.

Zekeriya ALBAYRAK

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'de toplam 9 milyon mülteci bulunduğunu ve bunlara bugüne kadar 90 milyar 800 milyon dolar harcandığını söyledi.

Özdağ TBMM'de yaptığı açıklamada, ‘'İktidar Suriyelileri Anadolu'ya ortak ediyor. Vatandaşlık verip sayılarını da gizliyor. Türk vatandaşları kendi ülkesinde mülteci oldu. Suriyeli oyları ile seçimi kazanmak istiyorlar. Seçim günü sandık başında yüzbinlerce Suriyeliyi oy kullanırken görebiliriz'' dedi.

MUHARREM İNCE'DEN DESTEK

Özdağ TBMM'ye bir kanun teklifi vererek vatandaşlığa alınan kişilerin 10 yıl süreyle seçimlerde oy kullanmamasını öngördüklerini de belirtti ve ‘'Bu konuda Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştük, o da kaygılarını dile getirdi ve bu düzenlemeyi destekleyecek'' dedi.

Özdağ, suç oranlarını da gizlendiğini savunup Suriyeliler tarafından öldürülen Türk gençlerinin fotoğraflarını gösterdi.

İzmir Torbalı'da Batuhan Barlak adlı Türk gencinin Suriyeli Muhammet Arlap tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirterek, ‘'Ancak bu kişinin adli sicilde suç kaydı yok, onu da gizliyorlar'' dedi. Batuhan Barlak'ın annesi Ümit Barlak da oğlunun fotoğrafını göstererek, ‘'19 yaşındaydı 5 ay sonra askere gidecekti, gencecik yavruma kıydılar'' dedi.

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