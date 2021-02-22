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‘Açtığım her davayı da kazanıyorum’ diyen Erdoğan’a Kılıçdaroğlu’nun avukatından yanıt

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "Açtığım her davayı da kazanıyorum" sözlerine yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "2011 yılından bugüne kadar Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Erdoğan’ın açtığı toplam dava sayısı 40. Nihai olarak sonuçlanan dava sayısı 21. 18 dava lehimize, sadece 3 dava Erdoğan lehine sonuçlandı. Erdoğan lehine sonuçlanan 3 davadan 2’si de AİHM’de lehe döndü" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:04, 22/02/2021
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‘Açtığım her davayı da kazanıyorum’ diyen Erdoğan’a Kılıçdaroğlu’nun avukatından yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir’de Kılıçdaroğlu’na yönelik, “Biliyorsunuz ben de birçok dava açtım, açtığım her davayı da kazanıyorum. Gideceğimiz tek yer var, yargı. Senin paran bol zaten, senden alıp fakir fukaraya dağıtacağız” sözlerine yanıt verdi.

“Açtığı her davayı kazanıyormuş! Yalan desem alınacaklar!” diye tepki gösteren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

* En iyisi Ziyaaaaa diye anımsatmada bulunmak!

* Ha bir de fakir fukarayı düşünüyorlarsa kaynağı belirsiz servetlere yönelseler ya!

* Sıfırlanan paralar ne güne duruyor! Şahsımın itibarından birazcık ödün bile yeter!

“21 DAVADAN 18’İ LEHİMİZDE SONUÇLANDI”

Celal Çelik, açıklamasında Kılıçdaroğlu aleyhine Erdoğan tarafından açılan davalara ilişkin veriler de paylaştı. Çelik, şu bilgileri verdi:

* 2011 yılından bugüne kadar Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Erdoğan'ın açtığı toplam dava sayısı 40.

* Nihai olarak sonuçlanan dava sayısı 21. 18 dava lehimize, sadece 3 dava Erdoğan lehine sonuçlandı!

* Erdoğan lehine sonuçlanan 3 davadan 2'si de AİHM'de lehe döndü!

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