Aile Hekimine asgari ücretten az maaş ödendi

Sağlık Bakanlığının Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği çerçevesinde yıllık iznini kullanan bir aile hekimi, kesintilerle 2 bin 704 lira maaş aldı.

Latif SANSÜR

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Bir Aile Hekiminin aldığı maaşın bordrosunu paylaşan Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası hekimin eline geçen aylığın asgari ücretin altında olduğuna açıkladı.

“Bordrosunu paylaştığımız, yıllık iznini kullanan bir aile hekiminin kesintiler bordrosunda eline geçen aylık ücret asgari ücretin altındadır. Ceza yönetmeliği ile bu kesintilere ayrıca performans kesintileri de eklenecek ve çok sayıda aile hekimliği çalışanının aylık geliri asgari ücretin altına düşebilecektir” açıklamasını yaptı.

“MAAŞLAR ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA OLABİLİR”

Sağlık Bakanlığının Aile Hekimlerine ek ödeme vereceğini iddia ederek savunduğu yönetmeliği eleştiren sendika, “Salgınla mücadele eden, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinin yarıya yakınının gerçekleştiği Aile Hekimliği sisteminde, ceza yönetmeliğinin uygulanmasıyla elimize geçen ücret, asgari ücretin altında olabilir” değerlendirmesini yaparak yasalar ve uluslar arası sözleşmelere aykırı yönetmeliğin iptalini istedi.