Ticaret Odası Başkanı akaryakıt zammı öncesi benzin istasyonlarını kapattı

Konya Ereğli Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özkoç'un sahibi olduğu iki petrol istasyonu dün gece zamlar pompaya yansımadan önce duba ve şeritler çekilerek kapatıldı. İstasyonlar zammın devreye girmesinin ardından tekrar hizmet vermeye devam etti.

Müslüm EVCİ

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Dün gece yarısından itibaren akaryakıta gelen zamlar öncesinde vatandaşlar akaryakıt istasyonları önünde kuyruk oluşturdu. Yoğun talep üzerine kimi istasyonlarda kota sınırlaması getirilirken kimi istasyonlar ise zam öncesi satışı durdu.

ZAMMIN DEVREYE GİRMESİNİN ARDINDAN SATIŞLAR YENİDEN BAŞLADI

Konya Ereğli'de ise faaliyetlerini yürüten iki akaryakıt istasyonunun, girişine dubalar konulduğu ve şeritler çekildiği görüldü. Bu istasyonların her ikisinin de Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Özkoç’a ait olması ilçede tepkiye neden oldu.

İstasyon çalışanları ise istasyonlarda yakıt kalmadığı için duba ve şerit çekildiğini ileri sürdü. İstasyonların zammın devreye girmesinin ardından tekrar hizmet vermeye devam etmesi dikkat çekti.

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