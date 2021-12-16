Akıncı Üssü davası dosyası istinaf incelemesine gönderildi

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetildiği, aralarında sivil imamlarının da bulundu 475 sanıklı Akıncı Üssü davasının 2 bin 163 klasörü bulan dosyası, istinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ismi Mürted olarak değiştirilen Akıncı 4üncü Ana Jet Üs Komutanlığı, FETÖ’nün darbe girişiminin yönetildiği ana karargah olarak kullanıldı. İddianamenin kabulünden sonra Akıncı Üssü davasının ilk duruşması, 1 Ağustos 2017’de Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki bin 800 kişilik salonda görüldü.

440 KİŞİ MAĞDUR VE MÜŞTEKİ

Ankara 4üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması bin 198 gün süren dosya kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbecilerce alıkonulan komuta heyeti ile olay gecesi yaralanan vatandaşların da arasında bulunduğu 440 kişi, mağdur ve müşteki sıfatıyla dosyada yer aldı.

100 BİN SAYFAYI GEÇTİ

Kamu kurumlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık bin 150 katılma talebi de mahkemece kabul edildi. Ayrıca yargılama boyunca 385 kişi de tanık olarak dinlendi. Karar duruşmasına kadar 515 celse görülen davada, 5 bin 500 saati bulan kayıt, 10 katip tarafından deşifre edildi. Sanık, tanık ve müştekiler ile taraf avukatlarının beyanları 100 bin sayfayı geçti.

70 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, 26 Kasım 2020’deki karar duruşmasında, 365’i tutuklu, 104’ü tutuksuz, 6’sı yakalamalı sanık hakkında hükmünü açıkladı. Buna göre, 291 sanık en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet, 46 sanığa müebbet hapis cezası, 19 sanığa ‘anayasal düzeni ihlale teşebbüse yardım suçundan 12 yıl 6’şar ay ile 16 yıl 8’er ay arasında değişen hapis cezası verildi. 41 sanığa silahlı terör örgütüne üyelik suçundan 6 yıl 3’er aydan 9’ar yıla kadar hapis cezası verilirken, 70 sanığın da bütün suçlamalardan beraatına karar verildi.

KAMYONLA GÖTÜRÜLDÜ

Dosyanın istinaf süreci için sanık, müşteki ve taraf avukatlarının taleplerinin yer aldığı itiraz dilekçeleri 16 bin sayfayı geçti. Böylece 2 bin 163 klasörü bulan Akıncı Üssü darbe girişimi dava dosyası, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki mahkeme kaleminden alınarak bir kamyonla istinaf incelemesi için Bölge Adliye Mahkemesi’ne teslim edildi. İstinaf incelemesinin ardından dosya, temyiz için Yargıtay 3üncü Ceza Dairesine gönderilecek.