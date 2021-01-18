AKP il kongresinde dikkat çeken liste

AKP Manisa İl Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi Muradiye Kapalı Spor Salonu'nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Kongreye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, eski Başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AKP Manisa ve çevre illerden milletvekilleri, MHP il başkanı Ömer Baysal katıldı.

PROTOKOLDE SOSYAL MESAFE, TRİBÜNDE VİRÜSE DAVETİYE

AKP Manisa İl Kongresi'nde protokolün oturacağı alanda sandalyeler birer metre mesafe aralıklarla ayrılırken, partililerin oturduğu tribünlerde sosyal mesafeye dikkat edilmediği gözlendi. Tribünlerde vatandaşlar maske takma kuralına uymasına karşın, sosyal mesafeye dikkat etmemesi corona virüsün yayılmasına davetiye çıkardı.

Kongreye davetli olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, eski Başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım salona girişlerinde fotoğraf çektirmek isteyen partililerin de sosyal mesafe kuralına dikkat etmemesi gözlerden kaçmadı.

“DÜNYAYA İHRACAT YAPAN BİR ÜLKEYİZ”

Kongrede partilere seslenen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son iki yılda tarımsal desteklerde sağlanan artış ile üreticinin probleminin kalmadığını ifade etti.

Bakan Pakdemirli konuşmasında, son iki senede tarımsal desteklemenin yüzde 65 artış ile 24 milyar liraya ulaştığına dikkat çekerek, “Bitkisel üretim pandemiye rağmen yüzde 6 büyüdü. 2020 ilk 11 ayında tarım ve gıda ürünleri ihracatı yüzde 4.3 arttı. 16.9 milyar dolar ihracat ve 5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Muhalefetin ve muhalif medyanın dediği gibi durum yok. Tüm dünyaya ihracat yapan bir ülkeyiz” ifadelerini kullandı.

“MUHALEFET İKTİDAR OLSAYDI ELİNE YÜZÜNE BULAŞTIRIRDI”

Corona virüsü salgını döneminde AKP hükümetinin büyük bir mücadele örneği sergilediğini ve virüs ile mücadelede önemli başarı sağladığını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, şunları söyledi;

*Pandemide ilk aklıma gelen sorulardan birisi. CHP iktidar ve milletin hali ne olur? Muhtemelen her şeyi elini yüzüne bulaştırırdı. Karabağ'da Azerbaycan'ın yanında durabilecek miydi? Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'deki haklarımıza sahip çıkabilecek miydi?, Suriye-Irak'ta güvenliğimiz acaba ne durumda olurdu?

*PKK ve terör örgütleriyle mücadelede hangi seviyede olurdu? Muhalefet iktidar olsaydı, sağlıkta dünyanın örnek gösterdiği ülke olabilir miydik? Pandemide gıdayla ilgili problem yaşanmamasını hangi parti sağladı? Cevap hiçbiri.

*Bu soruların cevapları AKP'nin önemini daha da ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanımız Sayın recep Tayyip Erdoğan ve partimize sahip çıkalım. Seçim arifesini beklemeden sahadan hiç kopmayalım.

Eski Başbakan Binali Yıldırım ise yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yaptığı yatırımlarla pandemi sürecini son derece iyi geçirdiğini ifade ederek, “18 yıl boyunca gece demeden gündüz demede çalıştık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Türkiye'yi kardeş yaptık. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Alçak terör örgütlerine de geçit vermedik. Ne PKK'ya ne FETÖ'ye… Birlik ve beraberliğimizi hep koruduk” dedi.

AKP'NİN MANİSA'DAKİ LİSTESİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreye canlı bağlantı ile yaptığı konuşmasının ardından önümüzdeki dönem AKP Manisa İl yönetiminde görev yapacakların isimleri okundu.

AKP Manisa il başkanlığı görevini yaklaşık 1,5 yıldır atama ile yöneten ve kongrede tek başkan adayı olan Salih Hızlı'nın yönetim kurulu ile büyük kongre delege listesinde göze çarpan isimler yer aldı.

AKP'li Hızlı'nın Büyük Kongre Delegeleri listesinde ilk isim geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa eden TBMM eski Başkanı Bülent Arınç yer aldı. Listede ismi bulunan Arınç'ın kongreye davetli olmasına karşın katılmaması dikkatleri çekti. Büyük Kongre Delegeleri listesinde ikinci sırada ise AKP'nin eski genel başkan yardımcılarından Hüseyin Tanrıverdi'ninde ismi yer aldı.

Hızlı'nın 25 kişilik il yönetim kurulu listesinde ise kongreye katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yeğeni Esad Ekrem Pakdemirli'nin de isminin yer alması dikkat çeken başka bir nokta oldu.

Listelerin okunmasını ardından gerçekleştirilen oylamada tek liste ile aday olan mevcut AKP Manisa İl başkanı Salih Hızlı tekrar başkan seçildi.

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