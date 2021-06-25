AKP ilçe başkanından skandal sözler: Şehidimiz uğurlu geldi

Manisa'da AKP Akhisar ilçe Başkanı Fatih Füzün, katıldığı bir yerel televizyon programında skandal sözlere imza attı.

Televizyon programında bölgesinde yapımı devam eden Gürdük Barajı hakkında bilgin veren AKP Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füzün, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Suriye’deki Bahar Kalkanı Harekat bölgesine 10 Mayıs tarihinde ikmal konvoyuna yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'ın cenazesi için ilçeye geldiğini, AKP'li bir milletvekili aracılığıyla bakana projenin hakkında bilgi verilmesi gerektiğini ifade ederek, “Şehidimiz bize uğurlu geldi” ifadelerini kullandı.

Füzün'ün bu sözleri tepkilere ve tartışmalara neden oldu.

“ŞEHİDİMİZ UĞURLU GELDİ”

AKP Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füzün'ün televizyon programında yaptığı tartışma yaratan konuşmasında şehit Piyade Osman Alp'in cenaze törenine atıf yaparak şu ifadelere yer verdi:

* Siyasetin acı tarafı da var, tatlı tarafı olduğu gibi. Siyasette bazı şeylerle ilgilenmezsen onlar durur kalır. Tamam devlet kendi hani bir şey yapıyor ama, sen Fatih Füzün’ün yanına gelirsen, bir şey istersen bir kere gelirsin, iki kere gelirsin Fatih Füzün’ün yanına, Fatih Tüzün ne yapar?

* Pazarcılar özellikle. Siz muhasebecisiniz ya, biz esnaflık da yaptık. Pazarcılar gelir bizlere mal satmaya. Bir bakarım, ‘tamam ağabey tamam, şimdi lazım değil’ gönderirim.

* İkinciye gelir biraz muhabbet ederim, üçüncüye gelir, ‘ya tamam sen bundan 3-4 tane ver de’ dersin. Bir bakarsın, koyarsın malı dükkana, çok satılır.

* Adamla ondan sonra ummadığın ticaretler yapılır. Siyaset de buna benzer. Bir gidersin vermezler, ikinciye gidersin vermezler. Burasıyla ilgili siyasette biraz biz geri kaldık. Ama Allah razı olsun en son geldiğinde bakanımız, vekilimize rica ettik söyledi. Bizler rica ettik.

* Şu anda yıl sonuna kadar olan süreçte Bakanımız limiti açtı. Firma ne kadar yaparsa o kadar para, normalde 15 milyon TL para çıkmıştı, firma ne kadar yaparsa o kadar parayı biz göndereceğiz dedi, onunla ilgili sıkıntı yok.

* Daha önce de söylemiştim şehidimiz, bize o bakımdan uğurlu geldi, şehit olduğu zaman bakanımız gelmişti. Hatta şehidimizin ismini de Allah izin verirse Gürdük Barajı’mıza koyduracağız, onun sözünü de aldık.

AYNI PROGRAMDA İKİNCİ SKANDAL SÖZLER

Füzün aynı programda yaptığı konuşmada ikinci defa skandal niteliğinde sözlere imza attı.

Füzün konuşmasında, bölgesinde yapılması düşünülen Çamönü Göleti hizmetini “Mamayı kaparsın” şeklinde yorumlayarak şu ifadeleri kullandı:

* Çamönü’nde devam ediyor, zaten muhtarım sağolsun hiç bırakmıyor bizleri. Hani dedim ya siyasetin böyle bir şeyi var, bırakmazsan eşeği kaparsın, mamayı kaparsın yani. O bize, biz Devlet Su İşleri’ne, o da devam ediyor.

CHP'Lİ BAKIRLIOĞLU SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Füzün'ün televizyon programındaki konuşmalarına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.CHP'li Bakırlıoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Şehidimize ‘uğurlu geldi' diyen; hizmeti, halka verilmiş ‘mama' olarak niteleyen AKP Akhisar İlçe Başkanı bu skandal ifadeleriyle şehidimizin ailesini, sevenlerini, bir kez daha üzmüştür ve Şehit teğmen Osman Alp'in aziz hatırasını zedelemiştir.

“ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUZ”

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, konuyla ilgili olarak SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, AKP ilçe başkanı Füzün'ün açıklamalarını skandal olarak değerlendirdi.

Bakırlıoğlu, Füzün’ün yaptığı açıklamaların şehit ailesini derinden yaraladığının altını çizerek şöyle konuştu:

* Skandal ifadeler. Ben bu gaf diyemem. Gafında ötesinde tüylerimizi ürperten bir ifade kullanmış. Bir Gürdük Barajı'mız var. O baraj yıllardan beri yapılmıyor. Tarım Bakanı'na o baraja şehidimizin isminin verilmesi için bir ricada bulunuldu. İşler hızlanmış anladığım kadarıyla.

* Bunu da ilçe başkanı AKP'nin ilçe başkanı ‘Şehidimiz bize uğurlu geldi' diye ifade ediyor. Bu sözlerle şehidimizin ailesi bir kez daha yaralandı. Zaten içlerindeki acı sönmüyordu. Sevenleri ve Akhisar'ı bir kez daha yaraladı. Bu ifadeler kabul edilebilir ifadeler değil.

* Biz bu ifadeleri skandala ifade olarak değerlendiriyoruz. Konuşmanın devamında başka bir skandal nitelikli ifadeye daha imza atıyor. Çamönü mahallemizde bir tane sulama göleti yapılacaktı.

* Bununla ilgili olarak şu ifadeye yer veriyor, ‘Oradaki muhtar devamlı olarak bizim peşimizde. İnşallah bunu yapacağız. Uğraşmayana mama yok' gibi sözler sarf ediyor. Yani hizmeti halka mama olarak nitelendiriyor.

* Buda bizim için skandal ifade. Konuşmalarının elle tutulur bir tarafı yok. Kendisinden hem şehidimiz için, hem de diğer konuşması için bir an önce Akhisar ve kamuoyunda özür dilemesini bekliyoruz. Kendisini şiddetle kınıyoruz.