AKP kongrelerindeki kalabalık TBMM gündeminde

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, AKP'nin il kongrelerindeki kalabalığı gündemine aldı. Kongrelerde pandemi kurallarına uyulmamasını eleştiren Tokdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir soru önergesi verdi. Tokdemir önergesinde kongrelerdeki kalabalığa neden izin verildiğini sordu. Tokdemir şu sorulara yanıt aradı:

Yapılan kongreler Bakanlığınızın bilgisi ve onayı dâhilinde mi yapılmaktadır?

Lokanta ve kahvehanelerin kapalı tutulduğu bu süreçte yapılan kongreler hastalık riskini artırtan bir tehdit değil midir? Lokanta ve kahvehanelerde bulaşabilen virüsün tam kapasite dolu olana kongre salonlarında bulaşmamakta mıdır?

Sokağa çıkma yasakları ve birçok alanda kısıtlama uygulanırken ve Bilim Kurulu'nun tavsiye ve görüşleri ortadayken binlerce kişinin bir araya geldiği bu programlar nasıl yapılabiliyor?

Bakanlığınız, yapılan bu kongrelerin salgınla mücadeleyi olumsuz yönde etkileyeceği hususunda Cumhurbaşkanlığına herhangi bir öneride bulunmuş mudur?

Bundan sonraki süreçte de bu tür programlar devam edecek midir?

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