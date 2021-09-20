AKP yüzde 30’un altında

SÖZCÜ WEB TV Dijital Stüdyosu’na konuk olan Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, yaptıkları son kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını paylaştı. 'Kararsızlar’ dağıtıldıktan sonra AKP’nin oy oranının yüzde 29.9 olduğunu belirten Selçuki, "AK Parti yüzde 30’un altına indi. Ama daha çarpıcı olanı, AK Parti bizim anketlerimizde ilk defa 2002’deki oy oranının altına geriledi. Bu da demek oluyor ki, son 20 yıldır AK Parti toplumdan en düşük desteği görüyor" ifadelerini kullandı.

Sözcü İstanbul

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SÖZCÜ WEB TV Dijital Stüdyosu'nda Alişer Delek'in canlı yayın konuğu, Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki oldu. Selçuki, 7-13 Eylül tarihleri arasında, bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle Türkiye çapında bin 500 kişiyle yaptıkları kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

“KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE: AKP YÜZDE 23.7, CHP YÜZDE 18.2, İYİ PARTİ YÜZDE 11.1”

Ankete göre, “Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun, kararsızlar dağıtılmadan önceki sonucu şu şekilde:

* 'AKP', yüzde 23.7. ‘CHP', yüzde 18.2. ‘Kararsızım', yüzde 17.8. ‘İYİ Parti' yüzde 11.1. ‘HDP', yüzde 9.7. ‘Oy kullanmayacağım', yüzde 9.2. ‘MHP', yüzde 6.4. ‘DEVA Partisi', yüzde 1.4. ‘Diğer' yüzde 1.1. ‘Gelecek Partisi', yüzde 0.7. ‘Saadet Partisi', yüzde 0.7.

“KARARSIZLIKLAR DAĞITILDIKTAN SONRA: AKP YÜZDE 29.9, CHP YÜZDE 25.7, İYİ PARTİ YÜZDE 15.3”

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise oy oranları şu şekilde:

* 'AKP', yüzde 29.9. ‘CHP', yüzde 25.7. ‘İYİ Parti' yüzde 15.3. ‘HDP', yüzde 11.7. ‘MHP', yüzde 9.4. ‘DEVA Partisi', yüzde 2.7. ‘Diğer' yüzde 2.2. ‘Gelecek Partisi', yüzde 1.9 ‘Saadet Partisi', yüzde 1.1

“AKP'DEN GİDEN OY KARARSIZLARA GİDİYOR, HENÜZ MUHALEFETE YÖNELMİŞ DEĞİL”

Bu tabloları değerlendiren Selçuki, şu ifadeleri kullandı:

* Üç temel sonuç var burada. Birincisi, AK Parti'deki düşüş trendi devam etti. Kararsızlar dağıtıldığında da göreceğiz, bizim anketlerimizde ilk defa AK Parti, 2002 oy oranının altına indi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir artış ve İYİ Parti'de bir azalma olduğunu görüyorum ama birbirini dengeliyor.

* Dolayısıyla Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki dengenin devam ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz ay bunlar başa baştı. Şimdi de aynı durumun olduğunu görüyoruz.

* Son sonuç; AK Parti'den giden oy, hâlâ öncelikli olarak kararsızlara gidiyor, henüz muhalefete yönelmiş değil. İki taraf için de çıkartılacak bir ders var. İktidar oy kaybediyor ama muhalefet bu oyların adresi olamıyor.

“AKP İLK DEFA YÜZDE 30'UN ALTINA İNDİ”

* Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ilk defa AK Parti yüzde 30'un altına indi. Ama daha çarpıcı olanı, AK Parti bizim anketlerimizde ilk defa 2002'deki oy oranının altına geriledi. Bu da demek oluyor ki, aslında son 20 yıldır AK Parti en düşük desteği görüyor toplumdan.

* Birçok sebebi var ama temel sebebi, artan hayat pahalılığı ve enflasyonun, özellikle gıda fiyatları üzerinde bir türlü söndürülememesi. Eylül 2020'den itibaren ekonomik beklentinin tamamen olumsuza dönmesiyle AK Parti'nin oylarındaki düşüş başladı. ‘Kararsızlar'a geçenler, bir türlü muhalefete geçemiyor.

“YASAMA, YÜRÜTME, YARGI OLARAK 3’E AYRILAN YÖNETİM BİÇİMİ İSTEYENLERİN ORANI YÜZDE 63.2”

Ankete göre, “Türkiye nasıl bir yönetim biçimini tercih etmeli?” sorusuna verilen cevapların yüzdelik dağılımı ise şu şekilde:

* 'Güç ve yetkilerin yasama, yürütme, yargı olarak 3'e ayrıldığı bir yönetim biçimi', yüzde 63.2.

* ‘Güç ve yetkilerin İslam'a ve şeriata uygun olduğu bir yönetim biçimi', yüzde 19.

* ‘Bütün güç ve yetkilerin tek merkezde toplandığı bir yönetim biçimi', yüzde 17.8.”

“'HİÇBİR ŞEKİLDE AFGAN SIĞINMACI KABUL EDİLMEMELİ' DİYENLERİN ORANI YÜZDE 78″

“Taliban rejiminden dolayı tehdit altında olan Afganistanlılar konusunda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtların yüzdeleri ise şöyle:

* 'Türkiye hiçbir şekilde Afgan sığınmacı kabul etmemeli', yüzde 78.

* ‘Türkiye yalnızca kadın ve çocuk Afgan vatandaşlarına kapısını açmalı', yüzde 16.6.

* ‘Türkiye yalnızca eğitimli Afgan vatandaşlarına kapısını açmalı', yüzde 5.7.

* ‘Türkiye Taliban'dan kaçan tüm Afganlara kapısını açmalı', yüzde 5.3.

“TOPLUM ÇOK NET BİR MESAJ VERİYOR”

Selçuki, bu dağılımı, “Yüzde 78 çok net bir mesaj. Artık daha fazla Afgan veya Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapmak istemiyor Türkiye toplumu. Özellikle de kötüleşen ekonomik göstergeler ışığında” sözleriyle değerlendirdi.

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