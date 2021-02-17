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AKP’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun '13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır' diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı'nı itham etmesi, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur" açıklamasında bulundu.

Güncellenme: 10:12, 17/02/2021
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AKP’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

* Kılıçdaroğlu'nun “13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır” diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı'nı itham etmesi, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur.

* Teröre karşı söylenmesi gereken sözün, Türkiye Cumhurbaşkanı'na söylenmesi, terörün siyasi propagandasından başka birşey değildir. PKK terör örgütüne söylemesi gereken sözün Türkiye Cumhurbaşkanı'na söylenmesi sadece terörün sözcülerinden duyduğumuz karanlık bir yaklaşımdır.

* Demokrasilerde muhalefet en tabii haktır. Ama Türkiye Cumhurbaşkanı'nı bu şekilde hedef alan bu söz muhalefet değildir. Teröre karşı söylenmesi gereken sözün, Türkiye Cumhurbaşkanı'na söylenmesi, terörün siyasi propagandasından başka birşey değildir.

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AKP CHP Cumhurbaşkanı Ömer Çelik PKK şehit Türkiye
Yayınlanma Tarihi:10:01,