AKP’den torpil bulan sınavsız müdür oldu

Devlet Demiryolları’nda 52, Devlet Hava Meydanları’nda da 71 kişi yükselme sınavına girmeden terfi ettirildi. Sayıştay, “Bu mevzuata aykırı” tespitini yaptı.

Veli TOPRAK

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Türkiye'de milyonlarca üniversite mezunu iş ararken, TBMM'ye sunulan Sayıştay raporları ‘Dayısı olanın' kamuda sınavsız biçimde müdürlük koltuğuna oturduğunu ortaya çıkardı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), TCDD Taşımacılık ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde çok sayıda kişi yükselme sınavına girmeden müdür oldu. TCDD Taşımacılık AŞ'de 52 kişi, DHMİ'de 71 kişi sınavsız müdür yapıldı.

BAŞKA GÖREVE KAYDIRILDI

TCDD'de önce ‘Misafirhane Müdürü' olan kişiler aynı gün içinde ve 24 saat bile geçmeden asaleten gar müdürü, şube müdürü, servis müdürü gibi unvanlarla asaleten başka görevlere kaydırıldı. Sayıştay, bu işlemlerin yönetmeliğe aykırı olduğuna dikkat çekti. DHMİ'de de önce görevde yükselme sınavına tabi olmayan kadrolara atama yapılıp, ardından aynı kişilerin sınav gerektiren müdürlüklere kaydırıldığı vurgulandı.

‘İKTİDARA YAKIN OLMAK YETER'

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz yapılan usulsüz atamalara büyük tepki gösterdi. Sayıştay raporunu açıklayan Yavuzyılmaz, “Bu dönemde tecrübe, liyakat, başarı ya da sınava gerek yok. İktidara yakınsan müdür de olursun, genel müdür de” diyerek iktidarı sert eleştirdi.